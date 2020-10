Fotbalová I. B třída mužů pokračovala šestým kolem. Dobrou formu opět potvrdil Frymburk, který v derby porazil Dolní Dvořiště a patří mu druhá příčka tabulky skupiny A. Dařilo se i Větřní, jež si v pohledném duelu poradilo s Lhenicemi. Přinášíme ohlasy.

Fotbalisté Frymburku (v modrém) zdolali Dolní Dvořiště 2:0 a po šesti kolech jim patří druhá příčka tabulky I.B třídy sk. A. | Foto: Adéla Bršťáková

Šumava Frymburk – FK Dolní Dvořiště 2:0 (1:0)

Stanislav Matuš, trenér Šumavy Frymburk (2. místo): „Začátek byl svižný, i když si oba týmy dávaly pozor, aby neudělaly chybu. Po dvaceti minutách jsme postupně začali přebírat iniciativu a dostávat soupeře pod tlak. Přišly i šance, Šísler měl tři tutovky, ale ani jednou netrefil branku. Nakonec to zlomil a v 24. minutě nás poslal do vedení trefou, která by směle mohla kandidovat na gól roku. Do druhé půle jsme přišli jako vyměnění, hosté byli lepší, ale nedostávali se do příležitostí. Dvacet minut nás mačkali a našim hráčům pomalu docházely síly. Museli jsme prostřídat, což nám pomohlo a hlavně Lukáš Matúš po svém příchodu podržel míč a uklidnil hru. Nakonec jsme přidali i druhý gól, když se v 71. minutě prosadil Liebl. Ještě jsme kopali penaltu, ale tu Budík neproměnil.“