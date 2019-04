Větřínští po nezdaru v Plané (0:2) hostili v jarní domácí premiéře favorita z popředí áčkové skupiny ze Lhenic, vyšli opět naprázdno a s devíti bodíky se krčí na dně tabulky.

Větřní – Lhenice 1:3 (0:3)

Domácí vůbec nezachytili úvod a prohrávali už od 1. minuty. Na stoperu hrající Weinhard ztratil před vápnem míč, Balica šel sám a s přehledem otevřel skóre.

Další chybou v 10. minutě pak Větřínští darovali hostům desítku, když znovu po minele Weinharda skákavý balon ve vápně zasáhl ruku Dvořáka a z penalty dal Prenner se štěstím na 0:2.

Po půlhodině pak už nebylo co řešit. Roh exkřemežského Chromého v domácí šestnáctce propadl k Prennerovi, který nekompromisní střelou k tyči překonal Votýpku potřetí.

Domácí v první půli neměli jedinou šanci ani střelu na branku a viditelná frustrace v jejich hře se podepsala jen pod narůstající počet žlutých karet (celkem byli v zápase napomínáni šestkrát, zatímco hosté pouze jednou).

Do druhého poločasu Větřínští dvojnásobně prostřídali a přece jen trochu zvedli hlavy, ale vedlo to pouze ke korekci výsledku. Už po čtyřech minutách byl na hranici vápna faulován Podskalský, sudí po poradě s pomezním ukázal na puntík a Gutheis z penalty jistě snížil na 1:3.

Po rohu ještě z dobré pozice hlavičkoval Podskalský, ale našel jen náruč připraveného lhenického brankáře Dvořáka. Víc toho domácí pohříchu nepředvedli a všechny body zaslouženě putovaly na konto „peckářů“ ze Lhenic.

„Začali jsme velice špatně, bídný nástup nás dostal do krize a hosté ovládli hru. Ve druhé půli se po prostřídání hra vyrovnala, ale i přes snížení si soupeř už výsledek zkušeně pohlídal. Lhenickým je třeba pogratulovat, protože hráli velice dobře a nedělali chyby. Zato my jsme hrubic udělali, a to hodně laciných, plno. Zápas se hrubě nepovedl Weinhardovi, naopak celkem dobrý výkon pak na stoperu odvedl Dvořák,“ řekl po nevydařeném utkání větřínský trenér Vlastimil Sulzer.

Sestava Větřní: Ma. Votýpka – Soukup (46. Dvořáček), Weinhard (46. Troják), Dvořák, D. Chupík – Kotlár, Podskalský, Sivák, Z. Chupík (75. Cifreund) – Gutheis.

V příštím kole zamíří Větřínští v neděli 7. dubna na trávník aktuálně čtvrtého strakonického Junioru, se kterým na podzim doma prohráli vysoko 0:4.