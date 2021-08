A příliš se jim nedařilo, neboť plný bodový zisk si připsaly v souboji s Boršovem pouze Loučovice. Větřní v derby remizovalo s Frymburkem a aspoň plichtu zachránily doma pět minut před koncem Chvalšiny. Zlatá Koruna ani Dolní Dvořiště na hřištích soupeřů neuspěly.

Vltavan Loučovice – FK Boršov nad Vltavou 3:0 (0:0)

Martin Hütter, kapitán Loučovic: „První půle byla z obou stran nemastná, neslaná, ale po přestávce už to bylo o něčem jiném. A troufám si říct, že na hřišti bylo jen jedno mužstvo. Konečný výsledek je podle mě odpovídající, i když jsme ještě nějaké šance zahodili. Výborně hrál střelec dvou branek Dudla a vzadu mladík Dostál.“

Branky: 58. a 65. Dudla, 73. Houška. Bez karet. Rozhodčí: Křížovský – Šíma, Hladík. Diváci: 100.

SK Větřní – Šumava Frymburk 1:1 (1:0)

Rudolf Weinhard, trenér Větřní: „Zápas s Frymburkem jsme chtěli zvládnout a potvrdit body z Loučovic. Byl to klasický duel s tímto soupeřem, který je vždy hlavně o soubojích a utkání s ním bolí. V poločase jsme vedli 1:0 a po změně stran jsme chtěli přidat další uklidňující branku. Bohužel jsme však nešťastně inkasovali po standardce, k níž jsme soupeře zbytečně sami dostali špatně vyhodnocenými situacemi. Hosté dostali kolem 70. minuty červenou kartu, čehož jsme chtěli využít a otočit výsledek na naši stranu, bohužel jsme neproměnili ani stoprocentní šance, konkrétně Podskalského, Cifreunda a Konečného. I další příležitosti volaly po gólu, ale nestalo se tak a zápas skončil remízou. Našimi nejlepšími hráči byli agilní Konečný a středopolař Vávra. Je to škoda, myslím, že šance na tři body byla. Ale to se někdy stává. Mám radost, že kluci bojují, nehádají se a tvoří se tady po delší době snad opět dobrá parta lidí. Po utkání bylo vidět, jak jsou naši hráči naštvaní, že chtěli víc než bod. A mě těší, že jim to není jedno.“

Stanislav Matuš, trenér Frymburku: „Začátek byl z obou stran opatrný, známe se, víme o sobě, dávali jsme si pozor. Pak byli o něco aktivnější domácí a ujali se vedení. Za stavu 1:0 jeden z domácích hráčů podle našeho názoru ve vápně fauloval a měla se kopat penalta, ale nestalo se tak. Ve druhém poločase jsme začali hrát lépe, brzy jsme vyrovnali a dostávali jsme se i do dalších šancí. Až do vyloučení Ribára po druhé žluté kartě jsme byli lepší. Poté převzalo iniciativu Větřní, dostalo nás pod tlak a chtělo utkání rozhodnout. My se soustředili na udržení remízy, což se nám i s přispěním několika výborných zákroků brankáře Vítka podařilo.“

Branky: 30. Podskalský – 50. Račák. ŽK: 2:5. ČK: 0:1 (67. Ribár). Rozhodčí: Šíma – Křížovský, Marek. Diváci: 60.

Sokol Chvalšiny – TJ Sedlec 2:2 (1:2)

Zdeněk Čarek, trenér Chvalšin: „Bohužel jsme se sešli ještě v horší sestavě než minulý týden k utkání do Boršova a nejvíce nám chyběl ve středu pole Jirka Fic. Zápas pro nás nezačal dobře, protože jsme inkasovali už v páté minutě, navíc z postavení mimo hru…. Soupeř po půlhodině přidal druhý gól, ale Fučík naštěstí těsně před koncem první půle snížil. O přestávce jsme udělali nějaké změny v rozestavení a začali jsme hrát úplně jinak. Trvale jsme se usadili na polovině soupeře, ale šance jsme zahazovali, a tak jsme nakonec byli rádi, když jsme pět minut před koncem zásluhou Lamače aspoň vyrovnali. Nutno podotknout, že zřejmě také z ofsajdu, takže se to aspoň srovnalo. Remíza je pro nás ztráta, zvlášť když hosté ve druhém poločase až na šanci v úplném závěru, kdy nás podržel brankář Kamenský, nic nepředvedli.“

Branky: 44. Fučík, 85. Lamač – 5. Koňarík, 31. Reindl. Rozhodčí: Bartůněk. ŽK: 2:1. Diváci: 50.

TJ Dříteň – SK Zlatá Koruna 3:1 (0:1)

Jan Prener, trenér Zlaté Koruny: „V první polovině utkání v Dřítni jsme si vytvořili celou řadu příležitostí ke vstřelení branky, nicméně nám chybělo přesnější zakončení a větší důraz v koncovce. Přesto jsme se z pokutového kopu ujali vedení. Ke spokojenosti nám chybělo přidat druhou trefu, která mohla rozhodnout o dalším vývoji zápasu. Do druhé části jsme nevstoupili vůbec dobře a po naší hrubé chybě jsme soupeři nabídli vyrovnání. Po obdržené brance jsme si vytvořili jednu z největších příležitostí celého utkání, kdy náš hráč běžel sám na brankáře, avšak gólově se neprosadil. V následujících minutách jsme měli ještě několik možností k zakončení, ale nebylo nám přáno. V 80. minutě, po našem faulu u pokutového území, přišel trest v podobě druhé branky domácích. Neproměňování našich střeleckých příležitostí a laciné chyby přispěly i ke třetí brance soupeře v závěru utkání.“

Branky: 48. a 80. Kovařík, 86. Koudelka – 7. Šebelka (pen.). ŽK: 1:2. Rozhodčí: Petričák – Machová, Pileček. Diváci: 100.

Malše Roudné B – FK Dolní Dvořiště 2:0 (1:0)

Štefan Bršťák, trenér Dolního Dvořiště: „Jeli jsme do Roudného pro body, i když jsme věděli, že nás nečeká nic lehkého. Bohužel, už ve druhé minutě však domácí po pěkné střele k tyči vedli. To nás úplně opařilo a my se nedokázali půl hodiny dostat do hry. Soupeř odehrál první poločas velmi dobře, od druhého gólu nás zachránil brankář Jirkal, nebo domácí pálili vedle. Ale i z naší strany se nějaká šance na vyrovnání urodila. Druhý poločas jsme začali aktivně a Urazil v jedné ze svých příležitostí napálil balon do břevna. Bohužel, po neproměněné šanci Roudné přidalo druhou trefu. I tak jsme měli hodně času na srovnání. Ale jak se říká, fotbal se hraje na góly a my nedali ani jeden. Na tom musíme zapracovat. Myslím, že remíza by zápasu slušela víc. Domácím gratuluji. My jedeme dál a v týdnu se musíme připravit na Mladé.“

Branky: 2. a 55. Wohlgemuth. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Křížek – Kříž, Hanes. Diváci: 95.