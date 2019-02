Oba týmy nastoupily ke své první herní přípravě – a lépe z tohoto testu vyšel účastník vyšší I.A třídy, který Zlatokorunským nadělil čtyřku, i když po čtvrthodině prohrával.



Větřní – Zlatá Koruna 4:1 (3:1),

branky: 23. a 42. Vnuk, 40. Podskalský, 60. Sivák – 16. Rychtář.



V prvním a zejména v druhém poločase měl více ze hry účastník I.A, který byl hbitější a přesnější v kombinaci. Zlatokorunští hrozili z brejků a jeden z nich proměnil po pěkné křídelní akci trefou do prázdné branky Rychtář. O chvilku později však vyrovnal křížnou pohotovou střelou Vnuk. Zlatokorunští pak v rozmezí 40. až 42. minuty dvakrát chybovali a lacino darovali hostům vedení o dva góly. Když se po hodině hry nádherně z dálky trefil větřínský Sivák, bylo rozhodnuto.



„Větřínští potvrdili herní a rychlostní kvalitu. My jsme na začátku tvrdé zimní přípravy, kluci dostali v týdnu při tréninku pořádně zabrat – a bylo to bohužel na pohybu, kombinaci i v koncovce vidět. Přesto jsme byli hlavně v prvním poločase, myslím, pro favorizované Věřní celkem vyrovnaným soupeřem. Dobrá příprava, která splnila účel,“ hodnotil přípravný zápas trenér poražených Petr Gallistl.