/FOTOGALERIE/ Nová fotbalová sezona se nezadržitelně blíží a jednotlivé týmy ladí formu. Na své si již přijdou fanoušci, víkend přinese zajímavé duely.

Český Krumlov - Hluboká. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Nejdále v přípravě jsou samozřejmě divizní fotbalisté Slavoje Český Krumlov, kteří startují sezonu již první srpnový víkend. Nyní je čekají poslední dva přípravné zápasy. Před týdnem Slavoj prohrál na hřišti ligového Dynama ČB U19 0:2 a v neděli pak doma s Hlubokou nad Vltavou 2:3. Nyní čeká na svěřence trenéra Zdeňka Švába další dvojzápas. již v pátek 28. července nastoupí Slavoj na svém hřišti od 18 hodin proti Tatranu Sedlčany, hned v sobotu pak na hráče čeká generálka na novou sezonu, když od 17 hodin nastoupí proti třetiligovému FC Písek. Fanoušci dobrého fotbalu se tak mohou těšit na dva kvalitní zápasy.

Z celků hrajících I.A třídu mají na Českokrumlovsku nahlášen přípravný zápas pouze hráči Zlaté Koruny. Ti zajíždějí v sobotu na hřiště účastníka krajského přeboru do Jankova. Hraje se od 17 hodin a pro nováčka I.A třídy to bude první ostrá příprava. A Jankov není daleko, takže fanoušci ze Zlatky mohou na utkání vyrazit v hojném počtu.

Z účastníků I.B třídy z Českokrumlovska mají přípravu nahlášenou dva celky. Již v pátek 28. července se hraje zajímavý duel ve Větřní. Od 18.30 hodin hostí domácí fotbalisté spolufavorita nového ročníku okresního přeboru z Křemže. Do nové sezony posílení hosté se netají svými postupovými ambicemi. Taktéž v pátek, ale již od 18 hodin, odehrají první přípravu na novou sezonu fotbalisté Chvalšin. Ti zamíří do Sedlce a soupeře jim bude celek Netolic. Chvalšinští předesílají, že se v jejich sestavě objeví nové tváře, které tým posílí do nové sezony.