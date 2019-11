V závěrečném utkání podzimní části zavítali Kapličtí do Vimperku, kam přijeli hájit neporazitelnost na soupeřových hřištích. Trenér Bohdan Malický opět neměl k dispozici kompletní kádr, když chyběl nejlepší střelec Marek Urazil a z minulého kola zraněný František Marek, který má za sebou už i operaci.

Do samotného zápasu vstoupili na těžkém terénu Spartakovci aktivněji než jejich hostitel. V páté minutě po Vanišově centru hlavičkoval kapitán Gondek, Vlk byl pozorný a míč lapil. V desáté minutě už se ovšem hosté z gólu radovali. Zkušený Pavle Pulec před vápnem zvládl souboj s bránícím Davidem Samcem, posunul míč do vápna Jiřímu Divokému, který se dokázal uvolnit a prostřelit brankáře Vlka – 0:1.

Zápas se hrál v pěkné divácké atmosféře, kdy oba dva týmy byly hlasitě povzbuzovány svými fanoušky. Vimperští vážněji zahrozili až v minutě šestnácté. Po rohovém kopu se na hranici šestnáctky dostal k odraženému balónu Málek, dokázal se uvolnit, ale tečovaná rána skončila pouze nad bránou kaplického Spartaku. V dalším průběhu prvního poločasu příliš šancí k vidění nebylo, hosté kontrolovali vývoj střetnutí, měli míč častěji na svých kopačkách a domácím toho příliš nedovolovali.

Krátce před odchodem měli navíc gólovou příležitost jít do dvoubrankového vedení. Podnikli totiž protiútok do otevřené domácí obrany, Divoký našel na pravé straně rozběhnutého Daniela, který pronikl do vápna, zpětnou přihrávkou namazal Micákovi, který však jen vyprášil Vlkovi jeho rukavice. Do kabin přesto odcházeli s jednobrankovým náskokem Spartakovci.

Do druhého poločasu poslal domácí trenér Formánek do hry místo Blahouta Roda. A obraz hry se možná i díky tomu poněkud změnil. Domácí začali být více nebezpeční, byli více na míči, než v dějství prvním. První příležitost druhého poločasu přesto měli Spartakovci. V 57. minutě se do vápna z levé strany protáhl Vaniš, zpětnou přihrávkou našel Pavla Pulce, přízemní střela k bližší tyči bránu bohužel nenašla. Po hodině hry měli naproti tomu domácí první vyloženou příležitost v zápase. Vyrovnání měl na noze Chvosta, gólman Schneider zasáhl reflexivně nohou. V 69. minutě pokoušel střelecké štěstí střídající Rod, tečovaná rána skončila nad břevnem.

O dvě minuty později poslal míč do vápna z levé strany Micák, Štrbačka v gólové pozici míč poslal jen do míst, kde byl připravený Vlk. Následoval protiútok domácích, akce z levé strany, přesný centr a nepokrytý Michal Chvosta hlavou poslal míč přesně k tyči – 1:1. Krátce na to posoudil Štrbačkův skluz ve vápně rozhodčí jako nedovolený a pískala se penalta. Zodpovědnost na sebe vzal kapitán Petr Vondrášek a nezaváhal – 2:1. Kalich hořkosti museli Kapličtí vypít nedlouho poté, kdy se po rohovém kopu z levé strany prosadil hlavičkující Martin Šíp – 3:1. Dokonalý obrat Šumavanu během pěti minut.

Zbývající minuty se pak odehrály zcela v režii hostů, kteří se vrhli do útočení, a měli i šance na to, aby zápas neprohráli, bohužel si nepotykali s koncovkou. Deset minut před koncem Vávra prostrčil míč do vápna Říhovi, ten se dokázal uvolnit, ale Vlka prostřelit nedokázal, byl z toho pouze roh. Hned v následující minutě Divoký po průniku z pravé strany připravil gólovku Micákovi, ten však mířil jen nad bránu. V 88. minutě se k přímému kopu postavil Říha, nepříjemnou ránu Vlk dokázal zkrotit. V devadesáté minutě po centru Divokého z levé strany přehlavičkoval gólmana Vlka Říha, ale míč mířící do brány stačil obránce odkopnout na roh.

V nastaveném čase pak Divokého centru z levé strany propadl vápnem až na zadní tyč, ale nabíhající Štrbačka z úhlu rozvlnil pouze boční síť. Kapličtí tak poprvé na soupeřově hřišti v podzimní části prohráli, když během několika minut ztratili dobře rozehraný duel a v závěrečném náporu se jim z několika šancí skórovat nepodařilo.

Šumavan Vimperk – Spartak Kaplice 3:1 (0:1)

Branky: 71. Chvosta, 73. Vondrášek (pen.), 76. Šíp – 10. Divoký.

ŽK 2:1 (Pankratz, Schwarz – M. Hami). Rozhodčí: Tůma – Talíř, F. Frček. Diváci: 125.

Vimperk: Vlk – Blahout (46. Rod), Sedláček, Pospíchal, Samec, Málek, Šíp, Vondrášek (85. Pankratz), Čech, Tesař (61. L. Frček), Chvosta (80. Schwarz).

Kaplice: Schneider – Štrbačka, M. Hami (76. F. Říha ml.), Čutka, Gondek, Daniel, Divoký, Micák, Vaniš, Pál (67. T. Vávra), P. Pulec (76. Kuchař).