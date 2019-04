SKUPINA A



Netolice – Roudné B 5:2.



Můj dům, můj hrad platí pro Netolické stoprocentně. Doma jsou stoprocentní, venku zatím bez bodu. Netoličtí měli výborný vstup do utkání a po půl hodině vedli o tři góly. Soupeř sice snížil, ale rozjeté domácí nedokázal zastavit.



SKUPINA B



Čkyně – Dražejov 6:1.



„Do utkání jsme vstoupili nervozně a výsledkem bylo nedorozumění mezi středními obránci a brankářem, čehož hosté využili ke vstřelení velmi šťastné branky. Chvíli nám trvalo, než jsme se vzpamatovali, ale postupně jsme se dostali do hry a začali si vytvářet brankové příležitosti. Bohužel naše špatná produktivita a dobře chytající Drnek nám bránili ve vyrovnání. To trvalo až do 32. minuty, kdy byl faulován Provod a Turek vyrovnal z penalty. V následujících deseti minutách jsme vstřelili ještě dvě branky a ve druhém poločase navýšili počet až na konečných šest. Ale vzhledem k tomu, kolik nám již odevzdaný soupeř nabídl příležitostí ke vstřelení gólů, tak by průběhu utkání odpovídalo ještě minimálně o dvě vstřelené branky navíc. Pozitivní je, že jsme byli hlavně produktivní na rozdíl od Strunkovic,“ komentoval duel domácí trenér Daniel Myslík.



Vacov – Osek B 1:1.



Vacov ztratil podruhé za sebou dva body za remízu, tentokrát úplně zbytečně. Domácí se do vedení po řadě šancí dostali až dvacet minut před koncem brankou A. Bujoka, vypadalo to již na tři body, ale soupeři se podařilo v závěru zápasu srovnat. I přes dvě remízy však Vacov zůstává v kontextu ostatních výsledků na dostřel čela tabulky.



Cehnice – Záblatí / Prachatice B 2:1.



Že to nebudou mít hosté v Cehnicích jednoduché, bylo předem jasné. Domácí zatím neměli ani bod a šli si za vítězstvím. Prachatičtí nejenže si neodvezli ani bod, ale navrch dostali ještě dvě červené karty. Hlavně ta pro Šanderu bude asi drahá.



Chelčice – Stachy 4:0.



Stašští nezačali zápas dobře a brzy inkasovali branku. Do 30. minuty ještě bojovali o slušný výsledek, ale pak během čtyř minut třikrát inkasovali a bylo po zápase. Druhý poločas se již víceméně dohrával z povinnosti.



Vlachovo Březí – Strunkovice 1:0.



Největší překvapení tohoto kola. Strunkovičtí zatím procházeli soutěží vítězně, ale ve Březí padli, když dal jediný gól zápasu hned po přestávce Brzobohatý. Pro domácí má výhra velkou cenu, sezonu odstartovali podstatně lépe než tu minulou a po čtyřech kolech mají šest bodů. „První poločas se nám nevydařil. Pak jsme si dokázali vytvořit nějaké šance. Soupeř však dobře bránil, zahušťoval střed hřiště. V závěru zápasu jsme byli v tlaku, ale gól zkrátka nedali. Nezbývá než domácím pogratulovat ke třem bodům,“ komentoval zápas asistent trenéra Strunkovic Petr Kortus.