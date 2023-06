/FOTOGALERIE/ V dalším kole fotbalové A skupiny I.A třídy zavítal do Dolního Dvořiště čtvrtý celek tabulky z Vodňan. Hosté si odvezli všechny body.

Fotbalová I.A třída: Dolní Dvořiště - Vodňany. | Foto: Adéla Bršťáková

FK Dolní Dvořiště - FK Vodňany 2:4 (2:2)

Branky: 28. Tesař Mac, 37. Doucha Lukáš - 13. Šteier Stanislav, 25. Hrynevich Aliaksandr, 82. Šteier Stanislav, 85. Šteier Stanislav.

Domácí již byli po minulém kole zachráněni a mohli hrát v klidu. Vodňanští hrají v této sezoně velice dobře a po právu jim patří čtvrtá příčka tabulky. V Dolním Dvořišti je táhl především třígólový střelec Šteier.

"V posledním domácím zápase sezony jsme chtěli něco uhrát. Věděli jsme, že nás čeká silný soupeř. Do toho se nám nakupily absence, a tak jsme byli rádi, že jsme vůbec sestavili tým. I tak ale jsem věřil, že nějaký bod uhrajeme. I když jsme prohrávali 0:2, tak jsme dokázali srovnat krásnými góly. Zejména gól Maca Tesaře stál za to, když zakončil akci Kubíka s Pechou. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že obrat dokonáme. Šance jsme měli, ale bohužel nedali. Pak už nám došly síly, soupeř potrestal dvě naše chyby a bylo rozhodnuto. Pochválit ale musím všechny. Myslím, že jsme byli lepším týmem. Ale body bral soupeř," hodnotil utkání domácí trenér Štenaf Bršťák a dodal: "Teď nás čekají poslední Netolice. Jedem pro body a pak konečně odpočinek a dokopná. Kluci už to volno jako sůl,"