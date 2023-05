/FOTOGALERIE/ Víkendové kolo A skupiny fotbalové I.B třídy dalo boji o záchranu zcela jinou podobu. To, že půjde z týmů z Českokrumlovska dolu Velešín, bylo již skoro jisté dříve. Tentokrát udělal ostatním ohroženým radost Frymburk, který porazil Sedlec.

Fotbalová I.B třída: Chvalšiny - Kaplice B. | Foto: Libor Granec

Větřní – Mladé 2:1 (0:1)

Branky: 53. Bauer Radek (pen.), 89. Bauer Radek – 2. Moudrý Vojtěch.

„Do zápasu s jsme vstoupili špatně a hned ve 3. minutě inkasovali po naší hrubé chybě v rozehrávce. Soupeř dal gól prakticky do prázdné brány. Celkově první poločas nebyl od nás nijak přesvědčivý, hosté hráli dobře v bloku zezadu a my se přes jejich obranu nemohli prosadit ať už zbrklou nebo nepřesnou přihrávkou, ale hlavně špatným pohybem a špatnými celkovými náběhy. V poločase jsme si řekli, co změnit a to se nám vcelku dařilo. Druhý poločas byl z naší strany lepší, měli jsme více míč na kopačkách, zlepšili jsme pohyb a byli určitě více nebezpečnější než v prvním poločase. Po chybě hostů v rozehrávce vypíchl Bauer míč ve vápně a byl faulován. Z následné penalty sám s přehledem vyrovnal. Šli jsme si za vítězstvím a chtěli to urvat doma za tři body. Hosté dál pozorně bránili a chtěli si odvézt alespoň bod. To se jim i málem povedlo, ale v 90. minutě se dobře ve vápně uvolnil Bauer a křižnou střelou na zadní tyč strhnul vedení na naši stranu. Pochválím tým za bojovnost a za to, že ho nepoložila gólová situace na 0:1. I po vyrovnání bylo vidět, že kluci chtějí získat tři body a to se nám nakonec i povedlo.Toho si cením,“ zhodnotil utkání domácí trenér Rudolf Weinhard.

Roudné B – Velešín 2:0 (2:0)

Branky: 7. Pazourek Filip, 25. Benda Martin.

Velešín na hřišti favorita zabojoval, na body to přesto nemohlo stačit. Sestup do okresu je již realitou.

Fotbalový okresní přebor mužů na Krumlovsku řečí výsledků a tabulky

Zlatá Koruna – Trhové Sviny B 10:0 (7:0)Branky: 8. Šebelka Jan, 10. Konečný Lukáš, 26. Matúš Lukáš, 31. Šebelka Jan, 33. Konečný Lukáš, 40. Král Matěj, 44. Persán František, 50. Konečný Lukáš, 67. Fuciman Dominik, 80. Král Matěj.

„V utkání s mužstvem Trhových Svinů jsme předvedli jednoznačný výkon. Od prvních minut jsme určovali ráz a vývoj utkání a soupeře nepustili do žádných šancí. Do vedení jsme šli již v 8. minutě utkání, kdy se prosadil střelou z vápna Šebelka. Nadále jsme si vytvářeli další gólové šance, které jsme dokázali proměňovat. V prvním poločase jsme tak navýšili skóre až na 7:0. Bylo znát, že soupeř přijel s velmi mladým kádrem, což do jisté míry předurčilo vývoj utkání od samého začátku. Ve druhém poločase jsme přidali další tři branky. Na závěr bych chtěl vyzdvihnout kolektivní výkon týmu a hattrick Lukáše Konečného,“ hodnotil duel domácí trenér Jan Prener.

Frymburk – Sedlec 3:0 (0:0)

Branky: 53. Malina Matěj, 55. Budík Stanislav, 63. Šisler Jan.

Frymburk v důležitém duelu soupeře odpáral z boje o záchranu. Sami hráči od Lipna mohou již hrát závěr soutěže v klidu.

Kaplice přejela Netolice, Dolní Dvořiště bojovalo na hřišti lídra tabulky

Chvalšiny – Kaplice B 4:0 (1:0)Branky: 38. Fučík Lukáš, 80. Cifreund Jakub (pen.), 85. Fučík Lukáš, 89. Fučík Lukáš.

„Poté, co jsme dokázali v minulém kole ukořistit velmi důležité body ve Velešíně, byl další zápas zcela v našich rukou. Věřili jsme, že doma proti Kaplici dokážeme zahrát prim a úspěšně navážeme na předchozí úspěch. Soupeřův hlavní tým měl v nohách středeční zápas a další naň číhal v neděli, proto jsme neočekávali silnou delegaci pendlerů, což nám přidalo na optimismu. K zápasu jsme přistoupili dobře. Kluci se svědomitě připravili a tým se sešel v silné sestavě. Snažili jsme se vyvarovat zbytečných chyb, naproti tomu Kapličtí hráli dobře organizovaně a v průběhu prvního poločasu chybovali snad pouze jedinkrát. Naštěstí jsme právě tuto minelu potrestali a drželi si těsné vedení. Kaplice před změnou stran ze hry stáhla Erika Pastiera a to naší hře pomohlo. Od této chvíle už nebyla tolik nebezpečná, dostali jsme více prostoru ve hře a zejména závěr utkání patřil nám. Neproměněné tutovky nás mrzely jen chvíli. Ulevilo se nám po proměněné penaltě, dostali jsme se více do klidu a po gólu na 3:0 už jsem si byl jistý, že tentokrát to nepoděláme. Nic na tom nezměnil ani pokutový kop hostů. Jednak už moc času do konce, aby Spartak zadělal na drama, nezbývalo, ale hlavně se opět projevil faktor Cába. Tvrdil totiž, že to zavře a toho dostál. Chytil penaltu a náš protiútok znamenal definitivní tečku za utkáním. To si zase po celý týden vyslechneme moudra,“ komentovl s úsměvem utkání vedoucí domácího ceku Imrich Hrabovský a doplnil: „Chválím celý tým za bojovnost, obětavost a píli. Tím jsme se dočkali nejlepšího výsledku od června roku 2019 a věřím, že nás to nakopne. Pochvalu ale musím i mířit na trio rozhodčích. Ti zápas zvládli na výbornou a v neposlední řadě se obracím na přítomné fanoušky. Příznivci obou táborů vytvořili duelu perfektní kulisu a ta mu rozhodně slušela. My se nyní musíme připravit na cestu do Roudného. Pevně doufám, že se už nebude opakovat naše loňské představení u Malšanů a dokážeme alespoň napodobit nebo nejlépe zopakovat podzimní výsledek.“