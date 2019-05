Spojený tým Větřní a loučovického Vltavanu hostil celek složený z nadějí kaplického Spartaku a vyšebrodského Dynama – a utkal se osmý se třetím.

Větřní / Loučovice – Kaplice / Vyšší Brod 0:2 (0:1)

Od úvodních minut byli aktivnějším týmem hosté, kteří měli míč častěji na kopačkách a byli díky tomu i nebezpečnější v předbrankovém prostoru.

V 8. minutě centroval z levé strany Vaniš a bránící domácí kapitán Vojtěch Matulík při snaze míč odhlavičkovat ohrozil vlastní branku.

V 10. minutě se po průniku Tvaroha dostal z levé strany do zakončení Poláček, trefil však jen bližší tyč. Skóre tedy zůstávalo bezbrankové.

Pak se středem hřiště vydal vstříc bráně domácí Jakub Matulík, dostal se až před brankáře Šestáka, v souboji o míč došlo k nezaviněnému střetu – a pro oba hráče zápas předčasně skončil. Místo mezi tyčemi svatyně hostů zaujal Dan Pál.

Po čtvrthodině hry si větříňský gólman Kellinger poradil se střelou Olaha. O několik minut později Olah přihrával Vanišovi, přízemní rána směřovala k pravé tyči, Kellinger ale stihl míč vyrazit na rohový kop.

Hosté byli lepším a především nebezpečnějším týmem, což potvrdili v závěru půle. V 37. minutě Lhotský vysunul Tvaroha, toho v poslední chvíli při zakončení zablokoval jeden z bránících soupeřů. Pět minut před přestávkou se k opakovanému centru z levé strany dostal Vaniš, na zadní tyči našel nepokrytého Zaymla, ten však ve stoprocentní příležitosti míč netrefil ideálně.

Na druhé straně se po Poláčkově chybě dostal do zakončení z gólové pozice Karfík, ale Pál se překvapit nenechal.

A v samotném závěru půle se hosté přece jen dostali do zaslouženého vedení. Vaniš dlouhou kolmicí oslovil nabíhajícího Davida Gušla, ten se dostal za obranu, už už se zdálo, že šanci prováhal, ale dokázal se uvolnit a přízemní střelou propálil Kellingera – 0:1.

Po změně stran se domácí zlepšili, rozhodně byl jejich výkon lepší než v první půli, přesto více šancí měli nadále hostující dorostenci. V 53. minutě po Poláčkově přihrávce skóroval Olah, ale radost hostů zmařil zdvihnutý praporek.

Po hodině hry domácího gólmana zachránila konstrukce jeho brány. Z dálky se do balónu opřel Vaniš, ale míč jen zatřásl břevnem.

Krásný fotbalový moment viděli přítomní diváci o čtyři minuty později. Vaniš před vápnem přiťukl míč Čutkovi, jehož povedená táhlá rána měla gólové parametry, ale Kellinger neméně povedeným zákrokem míč vytěsnil na rohový kop.

Dvacet minut před koncem se odehrál souboj stejných hráčů. Z přímého kopu pálil tvrdě Čutka, ale Kellinger balón opět vyboxoval.

A čtvrt hodiny před závěrem mohli domácí vyrovnat, když se sám před brankářem ocitl Papaj, ale Pál včasným vyběhnutím zmenšil střelecký úhel a prostřelit se nenechal.

Domácí více otvírali hru a hosté se dostávali do brejků. V 85. minutě Vaniš vysunul Olaha, ten se z pravé strany dostal až do vápna, ale bránu minul. Přesto hosté gólovou pojistku ještě stačili přidat. Při domácí hře vabank Zayml vyslal v 89. minutě do úprku Adriana Olaha, který se z poloviny hřiště řítil zcela sám na brankáře, Kellingera oklamal kličkou a odkrytou bránu již bezpečně trefil – 0:2.

Vítězství hostů bylo zasloužené, protože měli více šancí a skóre mohlo být i výraznější. Mladíci Spartaku a Dynama si dvanáctou výhrou pojistili bronzovou příčku. Větřínští jsou dvě kola před cílem v jedenáctičlenné tabulce áčkové skupiny nadále osmí.

Fakta – branky: 44. Gušl, 89. Olah, ŽK 2:0 (J. Votýpka, Ferenc), rozhodčí Kovařík, 25 diváků.

Sestavy – Větřní / Loučovice: Kellinger – Němec, Seifried, Ferenc, V. Matulík, Dostál, Bordáč, J. Votýpka, J. Matulík, Papaj, Sivák, střídali: Karfík, Kopačka, Dočekal, Kaplice / Vyšší Brod: Šesták – Hájek, Lhotský, Čutka, Zayml, Poláček, Tvaroh, Vaniš, Blažek, Pál, Olah, střídali: Gušl, Hosenseidl, Blažka.

Libor Granec, Karel Vosika