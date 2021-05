V přátelském utkání mezi fotbalisty Lomu a Soběslavi hraném v Táboře na Svépomoci padla jediná branka. Vstřelil ji ve 20. minutě Zbyněk Musiol a díky jeho trefě Lom vyhrál 1:0.

PŘÍPRAVA fotbalistů Lomu a Soběslavi v Táboře Na Svépomoci skončila výhrou domácích 1:0. | Foto: Daniel Pekař

„Jirka Rabiňák poslal centr a já jsem hlavou skóroval. Brankáři to tam propadlo mezi rukou a tělem. Nebyl to nikterak krásný gól, ale počítá se,“ popsal svoji vítěznou trefu nový muž v dresu Lomu. Musiol přišel během zimní pauzy do Lomu z Táborska a střílet branky bude v jeho novém působišti hlavním úkolem.