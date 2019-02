Dolní Dvořiště – Ševětín 2:8 (0:3),

branky poražených: Hošek, Štifter.



Sestava Dolního Dvořiště: P. Pecha – Plosz, Kališ, Kubík, E. Marek, Sulzer, Kotlár, Tesař, Hošek, Zeman.



„Jeli jsme k této přípravě jen v jedenácti, a to nám ještě musel pomoci Kališ. I když sestava byla hodně kombinovaná, tak jsme zápas měli odehrát lépe. Bota v individuálních chybách nás stále trápí, ale máme ještě měsíc na to, abychom to zlepšili,“ řekl trenér Štefan Bršťák.



K další přípravě si Dvořištští zajedou v sobotu do Prachatic, kde se utkají se zástupcem jiné skupiny I.B třídy ze Strunkovic (15).