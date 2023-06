/FOTOGALERIE/ Další kolo fotbalového KP žáků poslalo hráče Spartaku Kaplice do Hradiště u Písku. V obou zápasech bodovali domácí.

Kapličtí žáci se představili v dalším kole KP v Hradišti. Ilustrační foto. | Foto: Libor Granec

KP st. žáci: TJ Hradiště – TJ Spartak Kaplice 3:2 (1:1)

Branky: 51., 53. F. Šátava, 39. Šálek – 11., 58. Vosika.

Sestava Kaplice: Bican – P. Kučera, L. Vávra, Tafallari, Vosika, Jak. Fejtek, J. Krátký, T. Klícha, Mrenica, Hrechukh, P. Janek, střídali: Gabriel, D. Krátký, Trinkl,

Kapličtí z pozice posledního týmu tabulky nebyli v Putimi favoritem. Dle papírových předpokladů mělo zvítězit domácí Hradiště, okupující čtvrtou příčku. Do zápasu ale lépe vstoupili Kapličtí, kterým se podařilo favorita zaskočit a v 11. minutě se navíc díky přesné trefě Radka Vosiky ujali vedení – 0:1. O jednobrankový náskok přišli až v samotném závěru prvního poločasu. Minutu před odchodem do kabin se o vyrovnání postaral Kryštof Šálek – 1:1. Inkasovaný gól se na hostujících fotbalistech podepsal. Po změně stran byli lepším týmem domácí, kteří z převahy vytěžili dvě branky. Hradiště poslal do vedení v 51. minutě Filip Šátava a stejný hráč zvýšil za další dvě minuty již na rozdíl dvou branek – 3:1. Netrvalo však dlouho a v 58. minutě střetnutí se díky kontaktnímu gólu spartakovci vrátili do boje o body. Znovu se prosadil v koncovce Radek Vosika – 3:2. Kapličtí se pak v dalším průběhu snažili o vyrovnání, bohužel už se ho nedočkali. Na půdě čtvrtého týmu tabulky bodovat nedokázali, ale rozhodně herně nepropadli a při lepší koncovce mohli i bodovat.

KP ml. žáci: TJ Hradiště – TJ Spartak Kaplice 6:1 (2:0)

Branky: 8., 45. Hanzalová, 31. Novák, 41. Zarezova, 43. K. Šatava, 67. Pekárek – 51. Klinger pen.

Sestava Kaplice: Nekužová – Šubarda, Mulač, F. Draxler, J. Krátký, M. Koschant, F. Dreiling, Vošický, Klinger, D. Štěpánek, Kubeš.

Kapličtí vyrazili do Putimi oslabeni o několik hráčů tradiční základní sestavy. Příležitost tak dostali jiní a tým doplnili i hráči ze starší přípravky. Tabulkové postavení hovořilo pro spartakovce. Poslední Hradiště ovšem na podzim dokázalo zvítězit v Kaplici a na body pomýšlelo i v domácí odvetě. Bezbrankový stav vydržel pouze do osmé minuty. Hradiště poslala do vedení Monika Hanzalová – 1:0. V dalším průběhu měli své šance i hosté, ale v tomto zápase se trápili v koncovce a krátce před přestávkou přidal druhý gól domácích Tomáš Novák – 2:0. I po změně stran se pokračovalo v obdobném duchu. S proměňováním šancí si více tykali domácí fotbalisté a fotbalistky. Po šesti minutách hry překonala brankářku Nekužovou Olivia Zarezova – 3:0. Domácí v krátkém sledu dalšími dvěma přesnými zásahy vytáhli skóre už na 5:0. Prosadili se Kryštof Šatava a podruhé v utkání Monika Hanzalová. Až poté se gólu dočkali i spartakovci, když nařízený pokutový kop dokázal proměnit Tomáš Klinger – 5:1. Poslední slovo ale měli ještě domácí. Na konečných 6:1 upravil skóre tři minuty před koncem David Pekárek. Domácí potvrdili, že na Spartak umí, když jej i podruhé v sezoně dokázali porazit.

Autor: Libor Granec