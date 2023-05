/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalisté Oseka si vezou ze hřiště Olešníka skvělé tři body. A to ještě dvě hodiny před zápasem nevěděli, zda jich vůbec bude jedenáct.

Fotbalisté Oseka slaví výhru v Olešníku. | Video: Jan Škrle

FK Olešník -TJ Osek 1:2 (0:1)

Branky: 57. Kalášek - 44. a 58. Hoch. ŽK: 1:1 (D. Tomášek - Lávička). Diváci: 70. Rozhodčí: Kaštánek - Albert, Pravda.

Sestava Oseka: Vlk - Zelenka, Carda, Maroušek, Sigmund - Hoch, Šráme - Čapek, J. Říský (83. Solus), Lávička - D. Říský.

Při pohledu do sestavy Oseka je přímo zázrak, že tým ze Strakonicka v Olešníku vyhrál. "Jednoho z hráčů jsem viděl poprvé v životě," přiznal trenér Oseka Luboš Vašica. Na posledních deset minut se na hřiště dostal i jediný střídající hráč Karel Solus, kterému je 62 let. "Do krajského přeboru nastupuji po dvaceti letech," uvedl s úsměvem ve videu Jana Škrleho.

"Tentokrát se ukázalo, že opravdu fotbal nemá logiku. Stoper nastupoval s horečkou, David Říský s nataženým tříslem. Toho jsem přemluvil, aby šel hrát, až když jsem vyjížděl z domova. Ale bylo vidět, že jak nám, tak i Olešníku asi chyběli někteří hráči. Podle toho také utkání vypadalo. My v našem stavu zvolili vyloženě defenzivní taktiku a hráli na brejky. V prvním poločase jsme byli více na balonu, ale bohužel se těsně před našim prvním gólem zranil Jakub Říský. Ještě ve druhé půli hrál půl hodiny se sebezapřením, pak už musel střídat. Ve druhém poločase jsme již vyloženě bránili, domácí byli na balonu a podařilo se jim po rohu vyrovnat. Ale vzápětí si neohlídali náš brejk, nechali Honzu Hocha samotného a byo to 2:1 pro nás. Pak jsme to vysloveně ukopali. Neměli jsme sílu ani kvalitu na to, abychom hráli fotbal. Ale každé vítězství se počítá," hodnotil utkání trenér Vašica.