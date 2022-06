Spartak Trhové Sviny – Spartak Kaplice 4:0 (2:0)

Zbyněk Ginzel, trenér Kaplice: „K poslednímu utkání v sezoně jsme zajížděli na hřiště lídra soutěže. Trhové Sviny potvrdily svou kvalitu a zaslouženě vyhrály. I když pokud bychom ze dvou tutových šancí na začátku zápasu vstřelili góly, asi by to domácí měli o něco těžší. Takhle si duel užili a já jim gratuluji k postupu do krajského přeboru. My jsme rádi, že sezona už skončila, a to především z důvodu skutečně velkého množství zranění, která naše hráče postihla. Klukům tedy hlavně přeji, aby se co nejrychleji dali zdravotně do pořádku. Děkuji vedení klubu za nadstandardní podmínky, které nám vytvořilo a samozřejmě i všem hráčům.“