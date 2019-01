Český Krumlov – Úterý patnáctého ledna mají v kalendáři červenou barvou zatržené fotbalisté českokrumlovského Slavoje. Tímto dnem jim totiž začíná neoblíbená a mnohdy i proklínaná, ovšem na druhou stranu velice potřebná, zimní příprava.

Zelenobílí slavojáci pod taktovkou kouče Václava Domina (vlevo) dnes zahajují zimní přípravu na jarní boje v krajském přeboru, kde budou ze čtvrté příčky útočit na pomyslné stupně vítězů. | Foto: Deník/ Karel Vosika

Co se totiž v zimě dostane do nohou i hlav a následně vyzkouší v přípravných zápasech, to pak v jarních mistrovských bojích jako když najdeš. A vědí to i hráči zelenobílé družiny kouče Václava Domina.



„První týden bude ještě takový rozjížděcí a o víkendu hrát nebudeme, ale pak se budou dávky zvyšovat. Tentokrát jsme se rozhodli, že se nepřihlásíme na turnaj a hrát budeme jen jednotlivé zápasy. Začátkem února (pozn. red. – od pátku 1. do neděle 3. 2.) nás čeká i tradiční soustředění na Lipně,“ připomíná krumlovský kormidelník.



JÍZDNÍ ŘÁD



A jaký je nadcházející zápasový program fotbalistů českokrumlovského Slavoje?



Prvním testem by měl být zápas s Třeboní na její půdě v sobotu 26. ledna. V rámci soustředění si slavojáci v sobotu 2. února odskočí na Složiště k duelu s dorostem Dynama (14.30).



Na hlubocké umělce se utkají s Rudolfovem (sobota 9. února od 10) a s Lažištěm (neděle 17. února od 10), v sobotu 23. února zavítají na prachatickou umělku k testu s tamním Tatranem (12), první březnovou sobotu se ve Staré Hlíně střetnou s Trhovými Sviny (17) a generálkou bude pro fandy z regionu atraktivní duel s Velešínem (sobota 9. března od 14.30, hřiště bude upřesněno).



A v sobotu 16. března Krumlovští vstoupí do jarních bojů Ondrášovka krajského přeboru, v němž v rámci 17. kola pojedou v roli papírového favorita na hřiště posledního Protivína.