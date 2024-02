/FOTOGALERIE, VIDEO/ Zimní přípravu na jarní boje v A skupině I.A třídy odstartovali již také fotbalisté Zlaté Koruny. A hned si také zahráli první přípravný duel.

Takto se ve Zlatce slaví výhry. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Nováček I.A třídy je po podzimu na druhém místě tabulky. V klubu vládne spokojenost, ale na vavřínech se usnout nesmí. „Přípravu jsme odstartovali první únorový den a počítali víceméně to, co nám po zimě zbylo. Zatím jsou v kádru nějaké nemoce, bylo nás tak akorát do hry, ale hned o víkendu jsme zajížděli do Lišova k duelu se soupeřem z Rakouska. První poločas byl z naší strany solidní, ale nedali jsme penaltu ani další šance. Po změně stran se projevilo, že kluci dlouho nic nedělali. Šli si jen zahrát a nakonec jsme 0:1 prohráli. Opět to bylo o tom, že máme problém proměňovat šance. Ale byl to první zápas, tak to bylo jen o tom si zahrát,“ uvedl k začátku přípravy trenér Zlaté Koruny Václav Domin.

Nyní se již tým věnuje nabírání formy na jaro. „Kluci to mají trochu jinak než jindy. Úterky bude hala s posilováním, čtvrtky na umělce v Krumlově a o víkendu přípravný zápas. Mnozí se divili, že jsem dal sedm přáteláků, ale v této soutěži je to o tom, že někdo má odpolední, další dělá v Rakousku, a tak je pro mě důležité se sejít v sobotu na utkání,“ uvedl k programu přípravy trenér a doplnil: „Čeká nás soustředění v Přední Výtoni. bude to na čtyři dny a budeme dohánět kondičku. Někteří to potřebují. Ale je to zkušený tým, takže se do formy dostanou.“

První přípravný zápas mají hráči za sebou, co je tedy čeká dál? „Nyní máme na Složišti Semice, 18. února také na Složišti Olešník, pak je soustředění a po návratu z něj hrajeme s béčkem Krumlova. V březnu tam máme Suchdol a generálku s Lišovem,“ doplnil k programu zápasů Václav Domin.

Na podzim se tým Zlaté Koruny potýkal s řadou zranění. Zima by měla být o jejich doléčení. „Jsem rád, že se vrací po operaci kolene Venca Beránek, vrací se Matuš. Přichází z Krumlova Svoboda. Na zkoušku přijdou dva starší dorostenci z Krumlova. Jsou to hráči ze Zlaté Koruny a jsme domluveni, že po lednové přípravě v Krumlově absolvují únor u nás. Máme tady v přípravě i sedmnáctiletého nadějného hráče z Velešína,“ zmínil nové tváře Václav Domin a s úsměvem dodal: „Zkrátka začneme trochu kádr omlazovat.“