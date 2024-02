/FOTOGALERIE, VIDEO/ FK Dolní Dvořiště se chystá na jarní část fotbalové sezony s cílem vylepšit své postavení v tabulce. Po podzimním úspěchu a získání 19 bodů se tým pod vedením trenéra Štefana Bršťáka zaměřuje na posílení kádru a intenzivní přípravu, včetně přípravných zápasů a tradičního soustředění. Klub má ambice a s novými posilami se zdá být na dobré cestě k dosažení svých cílů.

Fotbalová I.A: Dolní Dvořiště - Čkyně. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Fotbalisté FK Dolní Dvořiště nasbírali v podzimní části A skupiny I.A třídy 19 bodů, což jim stačí na klidné sedmé místo tabulky. Na jaře by si ho chtěli ještě o něco vylepšit, aby mohli sezonu považovat za úspěšnou.

Přípravu na jarní část odstartují v Dolním Dvořišti v pondělí 5. února. Po podzimu trenér Štefan Bršťák hovořil o tom, že je spokojen, přesto je třeba přes zimu přidat. Jak tedy bude příprava vypadat? „Již tento týden mají kluci individuální plán. Většina přes zimu nezahálí a pracují na sobě. Proto začínáme až teď v pondělí. Trénovat budeme první týden třikrát, v dalším týdnu bychom již měli využít umělku v Českém Krumlově a dva pátky po sobě vždy zakončíme týden zápasem. Chtěl jsem nechat klukům víkendy volné. Přeci jenom jsme amatéři a jezdit od února do června každou sobotu na fotbal se pak může někomu zajídat. Je to takový malý bonus, když se nám to povede odmakat mimo víkend. Na přelomu února a března bude tradiční soustředění. Odjíždíme ve středu 28. února do Milevska, kde se budeme připravovat do 3. března. Tam už bychom měli jet po tvrdé přípravě a věnovat se fotbalovým věcem,“ nastínil plán přípravy trenér Bršťák.

V plánu jsou čtyři přípravné duely. Na začátek proti silnému Roudnému, pak třikrát soupeř z I.B třídy. „Do zápasu s Roudným půjdeme po dvou týdnech přípravy. Je to silný soupeř, ale tady chci vidět, kde máme popřípadě hranice. S Roudným jsme minulou sezonu sehráli vždy zajímavé zápasy. Teď jsou zase jinde, proto jsme tento zápas vzali. Poté máme soupeře z nižší soutěže, ale Kardašova Řečice má také nějaké ambice. Nejsou to žádní nazdárci a věřím, že nás prověří. Na soustředění máme lehčího soupeře a generálku sehrajeme v Boršově. Soupeř z popředí B třídy a k tomu hrajeme u nich. Chtěli jsme se připravit už na první venkovní zápas generálkou na hřišti soupeře,“ doplnil k přípravným duelům Štefan Bršťák.

Podzimní část, kterou provázely různé absence, ukázala, že je nutné kádr doplnit a rozšířit. Do týmu přicházejí dva hodně kvalitní fotbalisté. „Začnu tím nepříjemným. Bohužel skončil Ondra Kouba, když už jeho koleno řeklo stop. Je po operaci a nejspíš už nebude. Určitě mu přejeme brzký uzdravení a v FK má stále své místo. Jinak co se týká odchodů, tak o nikom nevím. Koketovalo se o mladém Kuzmovi, ale zůstal. Jsem rád, má vše před sebou a bude se prát o místo. Jinak kluci zůstávají pohromadě a k nim přibyli dva noví hráči, Luboš Jansa s Patrikem Ficalem. Co se týče Luboše, tak přichází velké posílení do středové řady. Jeho angažování je celkem úsměvné. Oslovil jsem ho někdy v době, kdy byl v Táborsku. Potkali jsme se v gymu u Dominika Kodrase. V tu dobu to byl pomalu žert a nereálné angažování. A o cirka dva roky později už je u nás. Na Patrika jsem měl také nějaké reference a věřím, že taktéž posílí tým. Celkově vznikne konkurence, větší možnosti rozestavení a věřím, že se celý tým porve o svá místa,“ hovořil o kádru trenér a doplnil: „Dále počítám i z týmovými veterány. Věk sice nezastavíte, ale Tichý s Mavrodievem mají v kádru taktéž svá místa.“

Po podzimu Štefan Bršťák naznačil, že by se klub chtěl v daší sezoně porvat o mety nejvyšší. A právě posily tomu dávají větší obrysy. „Ano, Dolní Dvořiště má nějaké své sny a ambice. Ale o tom si můžeme povídat za rok. Ke všemu vede dlouhá cesta. Musí se sejít zdraví a věci kolem. Kluci jsou amatéři. Každý má nějaké povinnosti mimo fotbal. Ty jsou na prvním místě. My musíme teď začít na jaře. Těšit naše fanoušky fotbalem, sbírat body a dostat se do první pětky. Udělat jaro úspěšné. Od toho se potom můžeme odrazit. Pokud bude tým zdravý, je silný. A věřím, že to všichni vezmeme za ten správný konec a budeme se bavit fotbalem. Před námi je 13 zápasů a půjdeme od zápasu k zápasu,“ hledí do jarní části Štefan Bršťák.