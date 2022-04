Důležité vítězství v souboji o pomyslných šest bodů zaznamenaly Loučovice, které porazily Sedlec a snaží se uniknout ze sestupového pásma. Do něho je namočený i Frymburk, jenž v oslabené sestavě neměl na hřišti lídra naději na úspěch.

SK Mladé – FK Dolní Dvořiště 0:3 (0:0)

Štefan Bršťák, trenér Dolního Dvořiště: „Do Mladého jsme jeli trochu s respektem. Víme totiž, jak jsme na tom, když vyrazíme mimo naše hřiště. První poločas jsme se bohužel nemohli vůbec chytnout, dělali jsme zbytečné chyby a v zakončení nám to trochu vázlo. Při vší úctě k domácím, terén nám dělal trochu neplechu. O přestávce jsme si něco řekli a kluci nastoupili do druhého poločasu jako vyměnění . Okamžitě přišpendlili soupeře na jeho půlku a začali si vytvářet šance. Do klidu nás pak hodil Urazil, který dvakrát skóroval. Nejprve po krásné akci Pechy, který se šikovně proháčkoval do vápna a předložil mu míč jako na zlatém podnose. Poté ho zase Zeman krásně poslal do sóla. Úplný klid nám dal Štifter, jenž si udělal s domácích hráčů slalomové tyčky a ranou pod břevno uzavřel skóre. Body byly povinnost, ale spokojenost je jen na půl. Přišla totiž zbytečná červená karta a nějaký šrámy. Nyní se musíme připravit na souboj s Kamenným Újezdem. Bude to těžký zápas, ale věřím zároveň i atraktivní a body před prodlouženým víkendem zůstanou doma.

Branky: 55. a 57. Urazil, 68. Štifter. ŽK: 4:5. ČK: 0:1 (72. Kubík). Rozhodčí: Novák – Ryklík, Mrosko. Diváci: 50.

Vltavan Loučovice – TJ Sedlce 3:1 (2:0)

Bronislav Bäuml, trenér Loučovic: „zaznamenali jsme povinné vítězství, které nás drží v kontaktu s týmy ze spodních pater. Nezačali jsme však vůbec dobře, byla tam spousta zkažených přihrávek a nepřesností. Příčinou byla patrně důležitost zápasu a naše silně kombinovaná sestava. Před zápasem jsme si řekli, že budeme hrát rychle, bohužel jsme se přizpůsobili pomalému tempu hostů, což jim vyhovovalo. Až když jsme zrychlili hru, přišel i první gól po naučené akci z nohy Chupíka. Na další trefu se nečekalo dlouho. Zkušený Šedivý svým presinkem donutil hostující obranu k chybě a s přehledem zakončil. Mimochodem, oba střelci jsou zimními posilami. Po domluvě o přestávce jsme vypadli z tempa a koledovali si o trest, který zákonitě přišel v podobě pokutového kppu. Naštěstí se vzápětí kopala penalta i na druhé straně, kterou proměnil Matulík. Zbytek duelu se odehrál, myslím, zbytečně nervózně, i když s pár pohlednými akcemi. Sóre už se však nezměnilo. Teď se musíme připravit na těžký víkend, když hrajeme dvakrát venku. Chtěli bychom přivézt nějaké body, abychom mohli začít hrát v klidu.“

Branky: 29. Chupík, 38. Šedivý, 70. Matulík (pen.) - 66. Koňarík (pen.). ŽK: 2:1. Rozhodčí: Rothschedl – Pánek, Holub. Diváci: 100.

Malše Roudné B – Šumava Frymburk 4:0 (2:0)

Stanislav Matuš, trenér Frymburku: „Měli jsme velké problémy se sestavou, protože máme zraněné klíčové opory, což se samozřejmě projevilo. Inkasovali jsme sice velmi brzy, ale jinak jsme zhruba třicet minut celkem drželi krok. Kvalitní soupeř nás v závěru první půle začal přehrávat a těsně před odchodem do kabin přidal druhou trefu. I po změně stran jsme se zhruba čtvrt hodiny Roudnému vyrovnali, ale postupem času nám začaly docházet síly a už jsme nestíhali, protože jsme v sestavě měli i několik dorostenců s dopoledním zápasem v nohách. Mladý běhavý tým domácích toho dokázal patřičně využít a v závěru přidal ještě dvě branky.“

Branky: 79. a 89. (pen.) Šrámek, 4. Cepák, 45. Volák. ŽK: 0:2. Rozhodčí: Picka - Valeš, Vican. Diváci: 50.

SK Větřní – FK Boršov nad Vltavou 1:0 (0:0)

Rudolf Weinhard, trenér Větřní: „Zápas sousedů z prostředku tabulky byl od začátku vyrovnaný. Oba týmy hrály důsledně odzadu a nikdo nechtěl udělat žádnou chybu. Ale myslím že jsme nakonec o ten jeden gól byli přece jen lepší a zaslouženě vyhráli. Drželi jsme totiž míč častěji na svých kopačkách a byli i nebezpečnější. A kluci zápas zvládli dobře i z taktického hlediska, protže hráli to, co jsme si řekli. Navíc jsme odehráli druhý zápas po sobě vzadu s nulou, což mě hodně těší. Poprvé chytal náš nový brankář Novák, který to neměl jednoduché, ale kluci mu pomohli a on jim to vrátil tři minuty před koncem, když zneškodnil nebezpečnou střelu soupeře. Chválím všechny hráče, vyzdvihl bych ale oba stoprey Ješinu a navrátilce Peroutku, kteří výborně organizovali hru. Věřím, že pokud kluci budou dál pracovat jako teď, že je fotbal bude bavit a budou nebezpečným protivníkem i pro týmy, které jsou v tabulce před námi.“

Branka: 78. Vnuk. ŽK: 2:0. Rozhodčí: Pánek – Rothschedl, Matoulek. Diváci: 80.

Sokol Chvalšiny – SK Zlatá Koruna 1:3 (0:3)

Peter Fábián, trenér Chvalšin: „Ačkoliv jsem po minulém utkání kluky chválil za přístup, bojovnost a odhodlání, musím konstatovat, že se Zlatou Korunou to bylo něco katastrofálního. V kabině jsme si před výkopem řekli, jak budeme hrát kombinační fotbal po zemi, ale potom jsme nic z toho nedokázali naplnit. Přistoupili jsme k tomu takovým způsobem, jako by na nás někdo hodil deku. Neměli jsme nic. Žádné náběhy, žádné nasazení, nic. Zkrátka konec. Ze zápasu jsem hodně zklamaný, to uznávám. Čekal jsem, že se kluci po minulé prohře zvednou a uvědomí si, že fotbal se nedá hrát staticky. Chyběla nám zejména komunikace, ale i přes výsledek musím doznat, že jsme ve hře měli dobré momenty, které jsme ovšem nedotáhli, byť jich bylo málo. Vyzdvihnout musím výkon našeho mladého gólmana Matěje Kamenského, který sice třikrát inkasoval, ale minimálně osm gólů lapil. Na to, že je takto mladý, se zachoval famózně. Pochvalu i poděkování si zaslouží Láďa Lamač, který nám kvůli nemoci jiných hráčů pomohl a po jeho nástupu na hřiště se hra trochu zlepšila. Svůj úděl na tom měla i poločasová bouře v kabině, kde jsem měl hlavní slovo a přestože jsme se více dostali do hry i díky snížení z penalty, křeč v našem předvedení pořád zůstávala. Minule jsem kluky zřejmě přechválil a oni si má slova přebrali trošku jinak než měli. Přesto věřím, že se nám podaří zachránit nejen soutěž, ale i chvalšinský fotbal. Že kluci se po této facce proberou a náš venkovní dvojzápas v příštím víkendu bude o šesti bodech. Musíme nekompromisně bodovat jak v Hrdějovicích, tak i v dohrávce v Sedleci.“

Jan Prener, trenér Zlaté Koruny: „Základ ke třem bodům jsme položili již v prvním poločase. Střelecky jsme byli velmi efektivní, měli více ze hry a dali i tři branky, a některé příležitosti ještě nevyužili. Nicméně i domácí tým měl dvě dobré možnosti ke vstřelení gólu, ale ty nedokázal využít. Ve druhém poločase jsme nedokázali proměnit vyložené šance, které jsme měli. A jak to tak bývá, domácí hráči nás potrestali gólem z penalty. Získali jsme sice zasloužené tři body, přesto je stále na čem pracovat a zlepšovat se. Ať se to týká proměňování šancí či naší obranné hry, na které musíme zapracovat ještě více a efektivněji. Ještě bych rád poděkoval našim "kotelníkům" za povzbuzování a podporu v průběhu celého zápasu.“

Branky: 65. Fic (pen.) - 15. Wagner, 30. Rytíř, 38. Fuciman. Bez karet. Rozhodčí: Novák – Schönkypl, Marek. Diváci: 100.