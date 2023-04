/FOTOGALERIE/ Fotbalová A skupina I.B třídy pokračovala třetím jarním kolem a hráči Zlaté Koruny si další vysokou výhrou přiblížili postup do I.A. Další výsledky týmů z Českokrumlovska fanoušky vůbec nepotěšily.

Fotbalová I.B třída: Kaplice B - Větřní 0:0. | Foto: Libor Granec

Frymburk – Ledenice 0:2 (0:1)

Branky: 8. (PK) T. Maxa, 49. V. Hinterhölz.

V dohrávce proti třetímu celku tabulky domácí bojovali, ale favorit si odvezl všechny tři body.

Zlatá Koruna – Frymburk 12:0 (7:0)

Branky: 6. F. Persán, 8. (PK) a 42. J. Zajíc, 8. a 31. J. Šebelka, 18. (PK) a 23. M. Kroneisl, 66. a 68. D. Fuciman, 74. M. Štěpánek, 76. L. Matúš, 88. J. Sláma.

„Zápas se pro nás od samého začátku vyvíjel jednoznačně. Stav 3:0 byl už v osmé minutě utkání. Bylo otázkou času, kolik branek ještě do poločasu přidáme. Nakonec první půle skončila 7:0. Ve druhém poločase se mimo jiné střelecky prosadili i všichni střídající hráči. Na Frymburku se projevilo, že hrál již druhý zápas během dvou dnů a my jsme toho dokázali náležitě využít. Věřím, že i přes nepříznivé počasí si diváci velikonoční zápas dokonale užili,“ shrnul duel domácí trenér Jan Prener.

Hrdějovice – Velešín 6:0 (1:0)

Branky: 9., 52. a 80. V. Čapek, 64. A. Řebík vlastní, 70. L. Kučera, 89. L. Kaiser.

Na hřišti spolufavorita soutěže se poslednímu celku tabulky příliš šancí nedávalo, ale vše nakonec rozhodla až druhá půle, kdy Hrdějovice o své výhře rozhodly.

Sedlec – Chvalšiny 1:0 (0:0)

Branka: 47. D. Reindl.

„S čím jsme do jarní části vstoupili, to nás stále ne a ne opustit. Jsme schopni dobře kombinovat, dostat se díky finální přihrávce do zakončení, ale selháváme na vlastní neschopnosti střílet góly z pozic, odkud by za jiných okolností padaly. Po většinu zápasu jsme balon kontrolovali na vlastních kopačkách, měli jsme územní převahu, ale také nulovou efektivitu, kdy jsme opět promarnili možnost během první půle rozhodnout. A to z minimálně tří stoprocentních příležitostí,“ komentoval první poločas chvalšinský vedoucí Týmu Imrich Hrabovský a pokračoval: „Po změně stran jsme chtěli hrát svou hru, být trpěliví a s očekáváním jsme věřili, že to zlomíme. Jenomže soupeř potrestal naší chybu ze středu hřiště díky úspěšnému kontru a po téměř celý druhý poločas držel hubené vedení. Opět jsme útočili do plných a to nám zkrátka nevyhovuje. Nebyli jsme schopni tužšího boje, jeden za druhého tentokrát nedokázal žrát trávu a při standardkách z nebezpečných pozic jsme pálili zřetelně mimo. Doprovodné kontroverze nám také ke zlepšenému výkonu nepomohly, spíše nám uškodily a tak celý duel dopadl tak, jak se to ve fotbale stává, bohužel se špatným výsledkem pro nás. Víme, na co se máme zaměřit, naštěstí v náš prospěch hrály i ostatní výsledky a byť zrovna tenhle zápas rozplynul jednu z našich velkých příležitostí, mrzí nás to, ale nepropadáme se. Teď nás čekají tři těžcí soupeři, musíme se na ně důkladně připravit, abychom nějaký ten bod uhráli a konečně se trochu zahojili."

Kaplice B – Větřní 0:0

„Kapličtí bod získali, Větříňští dva ztratili. Měli dostatek šancí na to, aby si z Kaplice odvezli všechny tři body, ale prachbídná koncovka je připravila o lepší výsledek. Spartakovci po nejslabším výkonu celé sezóny získali alespoň bod,“ uvedl vedoucí kaplického týmu Libor Granec.

„Zápasu v Kaplici jsem se osobně nemohl zúčastnit a tak to bylo pod vedením trenérské dvojice Salon – Dušek. Před zápasem bychom bod brali určitě, ale co mám zprávy, tak měly být tři. Hlavně v prvním poločase jsme měli dvě až tři velké šance ke skórování, bohužel jsme gól nedali. Z kluků jsem cítil velké zklamání z toho, že nevyhráli. Ale já jsem po dvou prohrách rád i za tu nulu vzadu a věřím, že se za tři body budeme radovat o víkendu doma v pro nás důležitém zápase s rezervou Trhových Svinů,“ doplnil k utkání trenér Větřní Rudolf, Weinhardt.