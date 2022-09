Václav Čábela, trenér Frymburku: „Zápas z naší strany hodně ovlivnila absence klíčových hráčů z důvodu nemoci, zranění a dovolené. Přesto musím pochválit celý tým, že všichni bojovali. A to i přesto, že soupeř byl herně někde jinde. Zároveň se ukázalo, že máme na čem pracovat. Potěšil mě výkon dorostenců, kteří nastoupili. Tam si myslím, že do budoucna máme na čem stavět."

Jan Prener, trenér Zlaté Koruny: „Proti oslabenému soupeři jsme potvrdili naší herní formu z předchozích zápasů a zaslouženě jsme v každém poločase vstřelili tři branky. Určitě prozatím panuje spokojenost jak s výsledky, tak i herním projevem. Ale ti těžší soupeři nás teprve čekají v dalších kolech.“

Branky: 14. a 76. Persán, 35. (pen.) a 66. Šebelka, 17. Matúš, 70. Sláma. Rozhodčí: Hladík. ŽK: 2:2. Diváci: 100.

SK Větřní – Spartak Kaplice B 4:0 (2:0)

Rudolf Weinhard, trenér Větřní: „Zápas jsme zvládli ve všech směrech. Jelikož nás začaly trápit zranění a nemoci, tak jsem měl trochu obavy. Přestože k vám jede rezerva nějakého týmu, tak nikdy nevíte, v jakém složení se představí a je i těžké se na to připravit. Kluci ale podali kvalitní výkon s minimem chyb, byli jsme lepší, protivníka jsme do žádné šance nepustili a zaslouženě vyhráli. Kluci byli zodpovědní a obětaví, bojovali jako tým. Dopředu byl hodně znát kapitán Konečný, který byl za svoji aktivitu odměněn dvěma góly a konečně tak byl i produktivní. Jsme spokojeni, fotbal nás všechny baví, a tak to má být. Na dálku chci popřát brzké uzdravení za celý oddíl SK Větřní našemu spoluhráči a kamarádovi Cigimu, který se zotavuje po autonehodě.“

Branky: 76. a 84. (pen.) Konečný, 28. Podskalský, 33. Vnuk. Rozhodčí: Zabilka – Jelínek, Blažek. Bez karet. Diváci: 90.

Sokol Chvalšiny – TJ Sedlec 4:2 (2:2)

Peter Fábián, trenér Chvalšin: „Po předchozích kolech jsem kluky chválil za předvedenou hru a totéž musím udělat i tentokrát. Předvedli jsme skvělý týmový výkon plný bojovnosti a konečně jsme dokázali být více efektivní. Dali jsme čtyři góly. Uznat musím, že ve hře byly situace, kdy jsme udělali chyby a pramenily z nich branky soupeře, ale hoši se s nimi poprali a herně zápas zvládli. První půle však z naší strany nebyla optimální a po vstřeleném gólu jsme brzy inkasovali. Na vině byla opět naše pasivita. Hra bez nápadu a efektivity, proto jsem do sestavy sáhl už před přestávkou. To se ukázalo jako dobrý tah. Do hry naskočil Fučík, který se sice ještě necítil stoprocentně připraven, ale hru vepředu dokázal změnit k lepšímu. Druhý poločas už byl spíše v naší režii. Další oživení do hry přinesl nemocný Kaprál a odvedl dobrou práci, kterou korunoval krásnou trefou. Pochvalu si zaslouží všichni hráči, zejména ale Postl a Zwifelhofer, kteří nastupují s nedoléčeným zraněním. Děkujeme fanouškům, kteří nás přišli podpořit a povzbudit. Sedlečtí si zaslouží uznání. Byli nám zdatným soupeřem, ačkoliv mají v týmu starší hráče. Jsou to zkušení kluci a odehráli dobrý zápas. Dobře utkání odřídili také rozhodčí, zbytečně do něj nezasahovali a nechali obě mužstva hrát fotbal, což nám vyhovovalo. V dalším kole náš čekají rozjeté Ledenice. Nebude to lehké utkání, ale budeme se snažit navázat do naše výkony. pokusíme se je přehrát a přivézt všechny body i z venku.“

Branky: 9. Klíma, 45. Cifreund, 80. Kaprál, 87. Fučík – 12. Šimon, 30. Pešek. Rozhodčí: Novák – Petroušek, Večerník. ŽK: 1:2. Diváci: 100.

FC Velešín – Slavoj Hrdějovice 1:2 (0:0)

Stanislav Šálek, kapitán Velešína: „Nastoupili jsme v silnější sestavě než minule, konečně se nám vrátil i brankář. Ze soupeře jsme měli respekt, protože vede tabulku, a úplně jsme nevěděli, co od něho očekávat. První poločas však hodně vyrovnaný, hosté promarnili velikou šanci, potom my vstřelili gól, ale rozhodčí odmával ofsajd, který podle mého nebyl. Jinak to bylo hodně soubojové a moc dalších příležitostí se neurodilo. Druhý poločas začal podobně, hosté se však brzy ujali krásnou trefou vedení. Po deseti minutách přidali druhý gól, ale tomu předcházela jasná ruka soupeře a vůbec nechápu, proč to sudí neodpískal. Potom jsme Hrdějovice tlačili, mně se povedlo jednomu z protihráčů vypíchnout balon a po kličce brankáři jsem snížil. Závěrečný nápor plný centrů do vápna hostů však už vyrovnání nepřinesl. Hrdějovičtí vyhráli, ale myslím si, že nezaslouženě. Kluky bych chtěl pochválit, že si vzali k srdci, to, co jsme si řekli a začali makat.“

Branky: 83. Šálek – 53. Voráček, 64. Záveský. Rozhodčí: Hnilička – Juráň, Večerník. ŽK: 0:1. Diváci: 85.