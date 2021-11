Hráči z obce na hranici s Rakouskem si v okresním derby poradili s Větřním a přezimují na čtvrté příčce. O bod před nimi je Zlatá Koruna, která však nečekaně zanechala všechny body v Mladém a na vedoucí béčko Roudného tak po polovině soutěže ztrácí pět bodů.

Loučení se nevyvedlo ani Frymburku, který doma inkasoval od rezervy Trhových Svinů pět gólů. Domácí však museli od 32. minuty hrát bez vyloučeného brankáře, což výsledek do značné míry ovlivnilo.

Další derby, v němž se střetly Chvalšiny s Loučovicemi, vítěze neurčilo, ale oba soupeři před startem ročníku jistě měli úplně jiné ambice, než naznačují jejich pozice na chvostu tabulky. A to znamená nepříjemnou realitu, že na jaře je čekají náročné boje o záchranu.

FK Dolní Dvořiště – SK Větřní 3:0 (0:0)

Štefan Bršťák, trenér Dolního Dvořiště: „Chtěli jsme poslední podzimní zápas zvládnout, což se povedlo, i když se výhra nerodila lehce. Soupeř totiž vůbec nehrál špatně a minimálně bod si chtěl odvézt. První půle byla ve znamení našeho neproměňování šancí. Co dokážeme zahodit, to se jen tak nevidí. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že budeme hrát stejně aktivně a věřili jsme, že nám to tam začne padat. K vítězství nás nasměroval kapitán Štifter, který vystřihl opravdu velkou parádu, když se trefil z vlastní poloviny hřiště. Utkání jsme pak měli pod kontrolou a přidali další dvě branky. Nejsem zvyklý komentovat rozhodčí, chápu, že to nikdo nechce dělat, ale při vší úctě k těmto lidem, než pískat takhle, to je lepší nepískat vůbec. Zaplať pánbůh, že se zápas z obou stran dohrál v klidu a mezi lavičkami jsme se tomu mohli jen zasmát. Jinak musím všechny pochválit. Jak za zápas s Větřním, tak za celou podzimní část sezony. Už teď se těším, až se nám to na jaře zase rozběhne.“

Rudolf Weinhard, trenér Větřní: „Poslední zápas podzimu jsme prohráli. Na hřišti kvalitního soupeře jsme drželi krok poločas, v němž branka nepadla, a bojovali jsme. Duel rozhodl nádherný gól domácího hráče, jenž prokázal fotbalový přehled a myšlení a z vlastní poloviny poslal míč do brány. I jako trenér soupeře jsem musel zatleskat a smeknout klobouk. A právě o takových krásných momentech přece fotbal je. Domácí pak už byli lepší a vyhráli zaslouženě, ale naši kluci poslední zápas odmakali a zaslouží za to pochvalu. Kdo si však pochvalu ani potlesk nezaslouží, je hlavní rozhodčí. To, co předváděl, ten absolutní necit pro hru na obě strany, to byla síla. Já jen mohu poděkovat našim i domácím klukům, že utkání dohráli v duchu fair-play. A toho chlapce bych chtěl požádat, ať tenhle sport nepíská. Je úplně mimo. Ať třeba doma plete svetry, teď na zimu to bude aspoň k něčemu užitečné, ale fotbal fakt ne. To je, jako kdybych se teď rozhodl, že začnu jezdit rallye, a přitom nemám ani řidičák. Soudnost by měla být. Jinak všem přeji zaskloužený odpočinek a na jaře ať se ve zdraví všichni vrátíme.“

Branky: 53. Štifter, 64. Tesař, 86. Kouba. ŽK: 2:3. Rozhodčí: Syrovátka. Diváci: 80.

Sokol Chvalšiny – Vltavan Loučovice 1:1 (0:0)

Zdeněk Čarek, trenér Chvalšin: „Chyběl nám kapitán Michal Postl, což byla výrazná ztráta, protože jsme při jeho absenci soupeři umožnili snadno procházet přes střed pole. Mrzí mě, že jsme hráli jen na půl plynu, moc jsme nebojovali a nechali Loučovice hrát až do doby, než se ujaly vedení. Až pak jsme přeřadili na vyšší rychlostní stupeň a dokázali vyrovnat. Bohužel, poté jsme opět polevili. Místo toho, abychom hratelného soupeře zvládli, je z toho další zbytečná ztráta. Loučení s podzimní částí bylo tedy rozpačité, vypadalo to, že jsme jen přišli splnit povinnost ten zápas odehrát, což je škoda. A nebyl to jen tento duel, kdy jsme ztratili body s protivníky, kteří byli rozhodně k poražení. Naše situace není růžová, ale určitě je to na jaře hratelné.“

Martin Hüttner, kapitán Loučovic: „Na to, že proti sobě nastoupily týmy ze spodku tabulky, se v mých očích hrál fotbal celkem slušné úrovně, k čemuž přispěl svým dobrým výkonem i rozhodčí Pánek. První poločas byli asi opticky o něco málo lepší domácí, ale šanci si nevytvořili. Po změně stran se nám podařilo vstřelit po standardce vedoucí gól, vzápětí jsme mohli zvýšit, ale dvě dobré šance jsme neproměnili. A trest přišel záhy. Po centru domácích jsme nepokryli hráče na zadní tyči a bylo vyrovnáno. V závěru se povedly nůžky domácímu Cábovi, ty se mi ale podařilo chytit. Vyhrát mohly oba celky, remíza je spravedlivá.“

Branky: 70. Lamač – 62. Toman. ŽK: 0:1. Rozhodčí: Pánek – Mráz, Petroušek. Diváci: 60.

SK Mladé – SK Zlatá Koruna 2:0 (1:0)

Jan Prener, trenér Zlaté Koruny: „S úvodem utkání nemohu být spokojený, protože již v 6. minutě jsme obdrželi branku. Následovala pasáž, v níž jsme si vytvořili minimálně pět gólových šancí, které jsme však nedokázali proměnit. Ve druhém poločase jsme pokračovali aktivněji, vytvořili si několik dalších gólových příležitostí, ale naše nedůslednost nabídla domácím navýšení náskoku. Nadějí na zvrat nepříznivého stavu byla penalta, kterou jsme však neproměnili. Nazval bych to festivalem zahozených gólových možností, které nás připravily o lepší výsledek. Podzimní část sezony však hodnotím spíše pozitivně, a to i přes poslední dvě nevydařená utkání, která nám ukázala na nedostatky v naší hře. Do jarní části sezony se na nich budeme snažit zapracovat. Závěrem bych chtěl našim fanouškům poděkovat za jejich podporu při utkáních.“

Branky: 7. Linhart, 72. Vrzal. ŽK: 3:3. Rozhodčí: Kříž. Diváci: 80.

Šumava Frymburk – Spartak Trhové Sviny B 1:5 (1:2)

Stanislav Matuš, trenér Frymburku: „Na začátku byl soupeř o něco lepší a fotbalovější. Po půlhodině nám navíc vyloučili brankáře Vítka, který si nevšiml, že už je mimo vápno a zahrál rukou. Mezi tři tyče tak musel stoper Fatura, což nám hodně zkomplikovalo situaci. Z následujícího trestného kopu jsme inkasovali druhý gól a hosté se dostali na koně. Nám se sice podařilo těšně před odchodem do šaten snížit, ale po změně stran jsme neproměnili pokutový kop a Trhové Sviny naopak odskočily na 3:1. Za tohoto stavu náš útočník z půlmetru trefil jen tyčku, odražený míč získali hosté a z následného protiútoku přidali čtvrtou trefu. Tím bylo vymalováno. Ke konci podzimu jsme měli dost problémů, ze zdravotních důvodů nám chyběla řada hráčů a většinou šlo o zkušené opory, což je samozřejmě znát. Jsme rádi, že první část sezony už skončila. Mysleli jsme, že na tom v tabulce budeme líp.“

Branky: 45. vlastní (Šafránek) – 69. a 78. Valut, 35. Macák, 42. Pavel, 64. Tuscher. ŽK: 1:6. ČK: 1:0 (32. Vítek). Rozhodčí: Mráz – Pánek, Pícha. Diváci: 90.