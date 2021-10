Očekávaný zápas podzimu mužstev z horních pater tabulky se odehrál ve Zlaté Koruně, kam zavítalo Dolní Dvořiště. Domácí fotbalisté zvládli prestižní souboj na jedničku a po přesvědčivém vítězství se posunuli do čela soutěže.

V podání dalších týmů už to tak slavné nebylo. Vyhrálo pouze Větřní, ale jeho výkon měl k ideálu daleko a mělo štěstí, že Dříteň na tom byla ještě hůř. Frymburk naopak na půdě Sedlece nebyl herně horší, ale bez vstřeleného gólu se prostě vyhrávat nedá.

V krizi se momentálně nacházejí Loučovice a Chvalšiny, což dokumentovaly jejich vysoké porážky v domácím prostředí.

SK Zlatá Koruna – FK Dolní Dvořiště 4:1 (2:0)

Jan Prener, trenér Zlaté Koruny: „Utkání mělo od samého začátku velmi dobrou úroveň, hrálo se ve svižném tempu a našim divákům se musel fotbal líbit. My zápas odehráli velmi dobře jak týmově, tak i herně, nicméně první šanci si vytvořil soupeř již v úvodní minutě a bylo štěstí, že netrefil branku. Poté jsme už vývoj zachytili a dovedli celý zápas zaslouženě do vítězného konce. Hráče musím za výkon pochválit, ale jede se dál a teď nás čeká Frymburk.“

Štefan Bršťák, trenér Dolního Dvořiště: „V první řadě gratuluji domácím k výhře. Mají velmi dobrý tým a vyhráli zaslouženě. Neodpustím si však připomenout tři zásadní situace. Při prvním gólu soupeře došlo na střet jejich hráče s naším brankářem, jehož výsledkem byla kopačka v obličeji a dvě tržné ranky. V této situaci se míč došoural do branky. Za mě takový prostě gól prostě neplatí, ale to musí vědět jiní. Druhý sporný moment přišel za malou chvilku, kdy nebyl odpískaný penaltový zákrok na Urazila. Tím nechci nikterak hanit domácí kluky. Vyhráli, jak jsem už říkal zaslouženě, ale myslím, že zápas by vypadal jinak. Co mě však úplně dostalo, je fakt, že na tak důležité utkání nebyl nominovaný pomezní rozhodčí, a tím pádem musel na lajnu domácí laik. A přišly některé momenty, kdy musel holt praporek buď zvednout, nebo nezvednout. Tím však nechci toho pána, co mával, nějak urazit. Prostě pro nás to byl zápas blbec. My se teď musíme vrátit o kus zpět, nějaké věci si říct, máknout a příště porážku odčinit. Nebude to jednoduché, ale věřím, že to s kluky nic neudělá, všichni se budou těšit na zápas s Hrdějovicemi a že body zůstanou doma.“

Branky: 8. a 53. Fuciman, 30. a 73. Šebelka – 88. Urazil. ŽK: 1:3. Rozhodčí: Mráz – Muzika, Holub. Diváci: 70.

TJ Sedlec – Šumava Frymburk 3:0 (2:0)

Stanislav Matuš, trenér Frymburku: „Výsledkově nám zápas nevyšel, ale herně to nebyl žádný propadák. Úvodních dvacet minut to z naší strany nebyl špatný fotbal, měli jsme i šance, ale v té největší jsme nedokázali z malého vápna míč dopravit do sítě. Kdybychom dali vedoucí gól, mohlo to vypadat jinak. Poté jsme měli hluchou pasáž, během které Sedlec prakticky rozhodl. Začali jsme propadávat v záložní řadě a špatně jsme pokrývali i jejich krajní beky, kteří podporovali útok. Domácí nás proto začali přehrávat a během sedmi minut jsme dvakrát inkasovali. Po změně stran jsme začali lépe, více jsme se tlačili před branku, přišly i příležitosti, ale ty i se štěstím pochytil domácí brankář. Zhruba pět minut před koncem nám rozhodčí upřeli jasnou penaltu a naopak vzápětí ji na druhé straně odpískali proti nám a soupeř z ní přidal třetí trefu.“

Branky: 27. a 33. Hudec, 86. Koch (pen.). ŽK: 0:3. ČK: 0:1 (88. Mertl). Rozhodčí: Frček – Cimrhanzlová, Kotnauer. Diváci: 60.

Vltavan Loučovice – SK Mladé 0:4 (0:1)

Martin Hüttner, kapitán Loučovic: „Výsledky ostatních zápasů a domácí prostředí nám šly na ruku, abychom mohli přerušit černou sérii bez bodů a odpíchli se ode dna. To jsme však asi pořád ještě nenašli. Je až k neuvěření, jak snadno a z čeho jsme schopni dostat gól, přičemž šanci si nevypracujeme téměř žádnou.“

Branky: 38. König, 50. Červený, 82. Topič, 88. Šafrata. ŽK: 4:1. ČK: 1:0 (64. Strnad). Rozhodčí: Heinzl – Pánek, Večerník. Diváci: 40.

Sokol Chvalšiny – Sokol Kamenný Újezd 0:4 (0:3)

Zdeněk Čarek, trenér Chvalšin: „Bohužel, neumíme hrát dopředu, téměř každou akci zbytečně zbrzdíme nějakou přihrávkou zpátky, při tom děláme chyby, což soupeři na rozdíl od nás dovedou potrestat. Za stavu 0:2 jdeme z půlky sami a přestřelíme, to je pak těžké. Místo abychom se vrátili do zápasu, tak krátce před pauzou inkasujeme potřetí a je de facto rozhodnuto. V závěru hosté ještě přidali čtvrtý gól.“

Branky: 10. a 81. Dvořák, 16. Průdek, 45. Prokop. ŽK: 3:1. Rozhodčí: Muzika – Mráz, Petroušek. Diváci: 50.

SK Větřní – TJ Dříteň 2:0 (1:0)

Rudolf Weinhard, trenér Větřní: „Zápas se povedl jen výsledkově. Body jsme potřebovali a uhráli je, za což jsme rádi. Jinak to byl duel, že by si každý zasloužil pokutu za potulku po hřišti. Tohle jsem dlouho neviděl, aby se duel takhle odchodil. S výkonem tentokrát nejsem vůbec spokojený. To, že nás bylo málo, je jedna věc, ale přece nemůžeme hrát takhle bez chuti a pohybu. Soupeř byl slabý, měl taky problémy se sestavou, takže zápas neměl ani úroveň okresního přeboru. Navíc se nám ještě zranil Lukáš Konečný, což mě opravdu štve. Zlomil si pažní kost a mně nezbývá, než mu popřát brzké uzdravení. Pozitivní je, že jsme to zvládli výsledkově, udrželi nulu vzadu a že se konečně střelecky prosadil Kuba Cifreund. Výkon však bereme před dalšími boji jako velký vykřičník.“

Branky: 8. a 72. Cifreund. ŽK: 1:5. ČK: 0:1 (84. Hromada). Rozhodčí: Pánek – Heinzl, Matoulek. Diváci: 60.