Imrich Hrabovský, vedoucí mužstva Chvalšin: „Po rozmluvě s trenérem jsme se zcela jasně shodli na několika aspektech. Oproti minulému týdnu jsme výrazně zlepšili hru a ačkoliv jsme si byli dobře vědomi posílení soupeře o hráče z hlavního mužstva, nezalekli jsme se. A byť jsme v úvodní půli opět doháněli lehkou ztrátu, na což už jsme si už letos zvykli, bylo pro nás důležité brzké vyrovnání. Velkou roli navíc hrála obětavost kluků, jejich vůle, dravost a touha po dobrém výsledku. To vše jsme potvrdili, když jsme spartakovce pustili do trháku ve druhém dějství a ten rázem vedl o dva góly. Nesložili jsme zbraně a když se areálem nesl pokřik domácích příznivců „Kaplice, dejte jim bůra…“, tuze jsem si přál, ať s utkáním ještě něco dokážeme udělat. Věřil jsem, že máme dostatečně silný a ambiciózní tým. A když jsme opět krátce poté udeřili a zasloužili se o kontaktní gól, vlil nám náš nestárnoucí Tomáš Holas do krve dostatek optimismu s myšlenkou na bodový zisk. Ten samý hráč navíc stál na konci vyrovnávací akce a ještě jsme sahali po obratu, což už nám ale nebylo dopřáno. Netřeba podceňovat kvality soupeře. Kapličtí měli v týmu šikovné a zkušené kluky, byť ztrátu dvougólového vedení by si neměl dovolit nikdo, zejména na domácí půdě. Remízu proto vidím jako zcela zaslouženou pro oba zúčastněné. Všechny kluky chválím a děkuji jim za obětavost a skvělý výkon. Zvláštní vyzdvihnutí si v trenérových očích zaslouží Vláďa Aust, který opět odehrál kvalitní zápas, já za sebe musím zmínit Páju Postla, jehož práce u zrodu vyrovnávací akce byla převelice důležitá. S velkým díkem se slovem celého týmu obracím i na Pepu Motze, jenž se k týmu připojil poprvé v této sezoně a údajně zároveň naposledy, přesto všichni doufáme, že tomu tak není. Zároveň jsme rádi, že se po minimálním tréninku do týmu začlenilo bratrské duo Matoulků. Rozhodčí v čele s hlavním arbitrem Ovčáčkem odřídili zápas solidně na obě strany bez žádných vyhrocených situací. Soupeřům z Kaplice děkuji za férový duel a přeji, ať se jim při dalších představeních daří.“

Branky: 12. Pastier, 47. Bárta, 67. Gutheis – 70. a 85. Holas, 15. Decarli. Rozhodčí: Ovčáček – Kotnauer, Zloch. ŽK: 2:3. Diváci: 150.

Spartak Trhové Sviny B – SK Zlatá Koruna 2:3 (0:3)

Petr Gallistl, manažer Zlaté Koruny: „Z důvodu nemoci trenéra Prenera jsme odehráli zápas v Trhových Svinech bez jeho účasti. Na krásně připraveném trávníku jsme byli celý první poločas aktivnější a snažili jsem se překonat dobře organizovanou obranu domácích. Což se nám i podařilo, ale v 8. minutě trefil Fuciman pouze tyč a penaltový zákrok na Persána nebyl pískán kvůli údajnému ofsajdu. Několik dalších nájezdů na domácího gólmana nám zastavil nepřesný praporek pomezního. Přesto jsme se trpělivou hrou ke konci poločasu dostali do zaslouženého vedení 3:0. Ovšem druhý poločas nám nevyšel, když jsme polevili v aktivitě a hra z naší strany byla hodně nepřesná. Nevyužili jsme několik závarů ve vápně domácích, soupeř prostřídal a korunoval svůj obětavý výkon dvěma góly z brejkových situací. Nakonec jsme rádi za tři body a že máme venkovní zápas z rezervou Svinů za sebou. Tuto sobotu nás čeká doma zápas podzimu, který sehrajeme s dosud prvními Hrdějovicemi a na který se musíme dobře připravit. Všichni tady ve Zlatce doufáme, že hráči předvedou lepší výkon než ve druhém poločase ve Svinech, protože ten by na dosavadního lídra jistě nestačil.“

Branky: 70. Tůma, 82. Janoušek – 35. Persán, 40. Fuciman, 42. (pen.) Šebelka. Rozhodčí: Pánek – Primus, Buřič. ŽK: 2:1. Diváci: 60.

TJ Sedlec – Šumava Frymburk 1:1 (1:0)

Václav Čábela, trenér Frymburku: „Začátek zápasu byl z naší strany hodně vlažný. Prohrávali jsme souboje, špatně jsme bránili a přechod do útoku se nám nedařil. Na konci prvního poločasu jsme inkasovali z pokutového kopu. Do druhé půle jsme změnili rozestavení a začali jsme hrát to, co jme chtěli. Využívat lajny, podržet míč na našich kopačkách a zrychlit přechod do útoku. Podařilo se nám vyrovnat a měli jsme i další šance, bohužel už bez úspěchu. Pro nás to byl důležitý zápas a jsme rádi, že jsme uhráli aspoň remízu a Sedlec se k nám bodově nepřiblížil."

Branky: 32. (pen.) Koch – 81. Králik. Rozhodčí: Kříž – Kotnauer, Nikodem. ŽK: 2:4. Diváci: 40.

FC Velešín – Malše Roudné B 1:3 (0:1)

Stanislav Šálek, kapitán Velešína: "Začátek probíhal v režii hostů, kteří drželi balon, ale zásluhou výborně chytajícího našeho gólmana jsme dlouho odolávali. Roudné kopalo i přísně nařízenou penaltu, kterou neproměnilo, ale před přestávkou se přece jen dostalo do vedení. Ve druhé půli jsme odpadli kondičně, hosté byli lepší a po zásluze přidali druhý gól. Sice jsme snížili, ale víc jsme nedokázali a Roudné krátce před koncem pečetilo zasloužené vítězství třetí trefou.“

Branky: 66. Šálek – 41. Červený, 55. Jusufi, 85. Bartoš. Rozhodčí: Barva – Kříž, Adamovič. ŽK: 0:2. Diváci: 65.

SK Mladé – SK Větřní 4:2 (0:0)

Rudolf Weinhard, trenér Větřní: „Zápas se mi hodnotí těžko, za mě jsme si určitě nezasloužili prohrát. V první půli jsme byli jedno jednoznačně lepším týmem a domácí jsme do ničeho nepustili. Je jen škoda, že jsme to nepotvrdili gólově. Druhý poločas jsme začali opět velmi dobře a šli do vedení. Bohužel, naše zbytečné chyby nás srazily a soupeř opravdu proměnily úplně všechno. Je vidět, že Mladé je na dobré vlně, neprohrává, a i to štěstíčko jim jde na kopačky. Čtyři šance a čtyři góly, takovou produktivitu můžeme momentálně jen závidět. Zápas se lámal za stavu 2:2, kdy jsme měli dát gól po signálu a možná by to vypadalo jinak. Bohužel, nepadá nám to tam tak, jak bychom si přáli. Za minutu na to dostane na 3:2 a prakticky to na nás v téhle situaci padne. I přes snahu je vidět, že jsme v křeči a je na nás deka. Každopádně vidím úplně diametrální rozdíl v bojovnosti a v týmovosti oproti minulému zápasu. Kluků je mi líto, myslím si, že aspoň bod jsme si zasloužili. Ale tohle je správná cesta a tým chválím za přístup. A věřím, že v příštím domácím utkání za to budeme konečně odměněni a získáme zase plný počet bodů, což už nutně potřebujeme. A oslavíme po zápase kapitánovy narozeniny jak se sluší a patří.“

Branky: 55., 63. a 71. Moudrý, 58. Ludvík – 49. Didkivský, 64. Kalkuš. Rozhodčí: Frček – Brych, Mrosko. ŽK: 4:4. Diváci: 80.