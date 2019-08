Na to, jaká byla letní příprava týmu, změny v kádru i vyhlídky fotbalistů od kláštera pro další rok na krajské fotbalové mapě jsme se ptali trenéra Petra Gallistla.

Jste spokojeni s průběhem letní přípravné fáze?

„Momentálně jsem s účastí na trénincích spokojený. Teď už chodí okolo čtrnácti lidí, i když začátek byl špatný. Hráči čerpali dovolené, někteří měli navíc i nějaké brigády, takže se trénovalo v menším počtu. Klukům jsem dal i delší herní volno s nadějí, že pro první herní přípravu na turnaj v Holubově si udělají již čas. Ale opak byl pravdou… Jeli jsme tam notně oslabeni a zbytek zkušených kluků toho měl po náročném čtvrtečním tréninku po prvním zápase s Křemží skutečně dost. Takže výsledek byl špatný. Generálku jsme měli dlouhodobě domluvenou na minulý pátek s Olešnicí, bohužel asi tři dny před termínem nám soupeř zápas odvolal. Takže do mistráků jdeme prakticky bez herní přípravy a uvidíme, jak se to na začátku sezony na našich výkonech podepíše.“

V minulém ročníku jste si občas posteskl na užší kádr. Změnila se situace?

„Z úspěšného loňského kádru naštěstí nikdo neodešel. Stále ovšem dlouhodobě zraněni jsou Zbyněk Adamíček i David Steinocher a u obou to bohužel vypadá na celou sezonu. Podařilo se nám ale realizovat příchod zkušeného Jana Kališe z Malont, který se mi v přípravě velmi líbil, a myslím, že bude posilou. Přípravu u nás zkoušel i Martin Pils, ale tam by to bylo složitější s jeho odchodem z mateřského klubu, takže jeho příchod k týmu zatím padl.“

Kde vidíte favority vaší skupiny a jaké jsou cíle Zlatokorunských pro další sezonu?

„Za favorita skupiny si nyní netroufám nikoho označit. V souvislosti s ukončením dospělého fotbalu v Bavorovicích došlo k migraci některých hráčů především v rámci naší skupiny, takže je jasné, že naši konkurenti určitě posílili. Za mne bude spokojenost, když se vyhneme bojům o záchranu a budeme zase dávat hodně gólů a tudíž se prezentovat útočným fotbalem. Rádi bychom se také vyhnuli herním kolapsům, jaké nás potkaly v minulé sezoně ve Frymburku nebo v Sedlci. Největší obavu ale opět mám, jak jsem již říkal, z našeho úzkého kádru. Tam v případě nějakých zranění může být problém.“