Souboj týmů z popředí tabulky byl k vidění ve Zlaté Koruně, která především ve druhé půli předvedla výborný výkon a Hrdějovice, které přijely v roli lídra tabulky, porazila 4:0 a sesadila je z první příčky. Dolní Dvořiště v Boršově nezachytilo začátek a ve 13. minutě prohrávalo už 0:2. Přestože pak soupeře přehrávalo, žádnou šanci nedokázalo využít. Do Loučovic se k derby vydal Frymburk, a protože se domácí Vltavan momentálně nenachází v nejlepší formě, odvezl si cennou výhru, což se mu ve vzájemných duelech dlouho nepovedlo. Dalším dvěma zástupcům Českokrumlovska v této soutěži, Větřní a Chvalšinám, se nedařilo a oba doma od silných protivníků inkasovali pět gólů.

SK Zlatá Koruna – Slavoj Hrdějovice 4:0 (1:0)

Jan Prener, trenér Zlaté Koruny: „Bylo to zasloužené vítězství, podpořené dobrou hrou, vstřelením čtyř branek a udržením čistého konta. První půle zápasu byla ještě vcelku vyrovnaná, druhá byla z naší strany velmi povedená a mohla skončit i větším gólovým rozdílem. Hráči si vítězný zápas užili a já věřím, že v podobných výkonech budeme i nadále pokračovat.“

Branky: 8., 74. Persán, 51., 55. Fuciman. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Černý – Ryklík, Matoulek. Diváci: 60.

Vltavan Loučovice – Šumava Frymburk 0:2 (0:1)

Martin Hüttner, kapitán Loučovic: „Předvedli jsme zatím nejhorší podzimní výkon, s nímž jsme na body nemohli pomýšlet. Chybělo nám úplně všechno, a tak nás Frymburk mohl poprvé asi po pěti letech porazit.“

Stanislav Matuš, trenér Frymburku: „Začátek byl poměrně vyrovnaný, ale postupně jsme začali přebírat iniciativu. Domácí nehráli špatně, ale jen po vápno, v koncovce byli bezzubí. V 34. minutě jsme se po trefě Mertla dostali do vedení, což bylo rozhodující. Ve druhém poločase jsme byli zpočátku aktivnější, Loučovice postupně ve snaze vyrovnat vrhly všechny síly do útoku, ale do šancí se nedostávaly a v úplném závěru se nám ještě povedlo z brejku pečetit vítězství. Hráli jsme solidně, postupně se náš výkon zvedá. Výhra venku navíc vždycky potěší.“

Branky: 34. Mertl, 90. Kaňa. ŽK: 2:4. ČK: 1:0 (81. Dudla). Rozhodčí: Mráz – Handšuh, Lach. Diváci: 60.

SK Větřní – Sokol Kamenný Újezd 0:5 (0:2)

Rudolf Weinhard, trenér Větřní: „Zápasu jsem se kvůli nemoci nemohl zúčastnit, takže k němu něco řeknu jen zprostředkovaně podle získaných informací. První poločas jsme úplně prospali, nedostali se vůbec do hry a soupeř byl lepší. Na druhou půli se střídalo a udělaly se změny v rozestavení. Začali jsme aktivně a dvacet minut jsme byli lepší. Rozhodující byla prý neproměněná šance po chybě hostující obrany, kdy jsme nedali gól do prázdné branky. Místo toho, abychom se tím vrátili do utkání, tak jsme hned z protiútoku inkasovali potřetí a bylo po nadějích. Náš tým se pak sesypal a dostal ještě další dva góly. Celkově nás doprovázela velká nepřesnost v rozehrávce a netrpělivost. Prohrát doma 0:5 je ostuda, to si musíme přiznat. Každopádně už se stalo. Musíme se otřepat, připravit se na další zápas a už zase získat nějaké body.“

Branky: 27., 78., 90. Prokop, 15. Černý, 87. Prokeš. ŽK: 3:0. Rozhodčí: Handšuh – Mráz, Petroušek. Diváci: 50.

Sokol Chvalšiny – Malše Roudné B 2:5 (1:1)

Zdeněk Čarek, trenér Chvalšin: „Proti velmi kvalitnímu soupeři jsme začali dobře a už v osmé minutě jsme vedli. Hosté pak potrestali naši chybu a vyrovnali, jinak jsme s nimi drželi krok. Bohužel, vůbec nám nevyšel vstup do druhého dějství, kdy jsme po dorážce podruhé inkasovali, což byl zřejmě rozhodující moment. Náš tým to poznamenalo a hosté brzy přidali další dvě branky, když těžili z našich chyb. Deset minut před koncem svou druhou trefou ještě korigoval Postl, ale poslední slovo mělo Roudné.“

Branky: 8., 80. Postl – 27. Wohlgemuth, 46. Goretki, 56. Nekvinda, 68. Pazourek, 86. Parakněnko. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Ryklík – Černý, Kemény. Diváci: 50.

FK Boršov nad Vltavou – FK Dolní Dvořiště 2:0 (2:0)

Štefan Bršťák, trenér Dolního Dvořiště: „Do Boršova jsme jeli pro body, bohužel, nemáme ani jeden. Nezachytili jsme začátek zápasu a už ve 13. minutě jsme prohrávali o dva góly. Poté jsme se pomalu začali zvedat a přebírat otěže. V 25. minutě jsme museli sáhnout i ke střídání, když šel na hřiště po delší době Michael Tesař a naše útočná hra začala sílit. Do konce poločasu jsme si něco vypracovali, ale ani hezky sehraný trestný kop Krenauera se Štifterem neskončil v síti. Do druhého poločasu jsme nastupovali tak, jak jsme končili ten úvodní, tedy se snahou hrát aktivně a tlačit se do útoku. Věřil jsem, že kluci mají na to, aby zápas otočili. Domácí brána však byla jako zakletá a my pálili i ty největší šance. Soupeři gratuluji k výhře, my se teď musíme připravit na Sedlec. Doufám, že prohra s námi nic neudělá a vrátíme se na vítěznou vlnu.“

Branky: 3. Kofroň, 13. Pokorný. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Frček – Syrovátka, Hron. Diváci: 80.