Týmům z popředí tabulky se nedařilo. Zlatá Koruna v souboji o první místo doma nestačila na béčko Roudného, Dolní Dvořiště si pak dojelo pro pětigólovou nadílku do Trhových Svinů.

Jediné okresní derby 12. kola, v němž Větřní přivítalo Chvalšiny, skončilo těsným vítězstvím domácího celku. Konečně zabraly Loučovice, jež po sérii porážek deklasovaly poslední Dříteň, naopak Frymburk se z Hrdějovic vrátil bez bodů.

Spartak Trhové Sviny B – FK Dolní Dvořiště 5:2 (3:1)

Štefan Bršťák, trenér Dolního Dvořiště: „Přijeli jsme pro body, ale nevezeme nic. Absence gólmana Jirkala byla, bohužel, citelná. Posel se postavil poprvé v sezoně do brány a vybral si krutou daň. I to se však stává. Nástup jsme ale měli výborný, byli jsme aktivní a přišly i šance. Kopali jsme plno rohů, ale nic tam k naší smůle nespadlo. Pak jsme dostali dva góly, ale pořád jsem věřil, že to není kritická situace. Až po třetí trefě domácích, když jsem viděl, co to s kluky udělalo, jsem věděl, že je zle. Fotbalově a fyzicky bychom to zvládli, ale psychicky jsme na to už neměli. Druhý poločas už nám nešlo nic a soupeř si šel za vítězstvím. Vyzdvihnout bych chtěl Kubíka, který jezdí po zadku za jakéhokoliv stavu. Poslední utkání podzimu musíme zvládnout a pak si užít zasloužené volno."

Branky: 12. a 59. Rolínek, 5. Brožka, 34. Jindra, 78. D. Kodras – 39. Urazil, 84. Zeman. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Filípek – Blažek, Pileček. Diváci: 30.

Vltavan Loučovice – TJ Dříteň 5:0 (3:0)

Martin Hüttner, kapitán Loučovic: „Důležité tři body zaslouženě zůstaly u nás. Dřítni chybělo asi pět hráčů. Doplněni o dorostence hosté podali špatný výkon, čímž nám velmi usnadnili cestu za vítězstvím. Dvěma góly se blýskl Jaroslav Houška, první trefu v mužské kategorii zaznamenal Tomáš Dostal a líbil se mi výkon Michala Zaymla na beku.“

Branky: 21. a 25. Houška, 46. Šíma, 86. Dostál, 88. Dudla. Bez karet. Rozhodčí: Ondra – Klimeš, Pícha. Diváci: 82.

SK Zlatá Koruna – Malše Roudné B 1:3 (0:2)

Jan Prener, trenér Zlaté Koruny: „Zápas prvního s druhým se nám moc nepovedl, a to i přesto, že úvod patřil nám. Vytvořili jsme si dvě dobré možnosti k zakončení, které však brankou neskončily. Soupeř se ujal vedení po čtvrthodině, a to ještě o pět minut později nastřelil břevno. My si vytvořili gólovou šanci v 25. minutě, kterou jsme však nedokázali využít, což byla velká škoda a zároveň jeden z rozhodujících momentů utkání. Místo zakončení ve vápně jsme se to snažili ještě vyšperkovat jednou přihrávkou navíc, která ale nikam nevedla. Závěr první půle se nevydařil a nedorozumění v zadních řadách nás stálo druhou branku. Druhý poločas se nesl bez nějakých velkých šancí a v závěru jsme ještě stačili udělat jednu velkou chybu, když naši malou domů soupeř vystihl a zaznamenal třetí trefu. Až těsně před koncem se nám podařilo vstřelit branku a nelichotivý výsledek korigovat.“

Branky: 88. Persán – 15. a 84. Podlaha, 39. Skála. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Frček – Machová, Přibyl. Diváci: 86.

Slavoj Hrdějovice – Šumava Frymburk 2:0 (1:0)

Stanislav Matuš, trenér Frymburku: „Z naší strany to nebyl dobrý výkon. V ofenzivní fázi jsme si nedokázali vytvořit žádné brankové situace a hráli jsme jen po vápno. Útočníky máme zraněné, tak to dopředu prostě nejde. A navíc jsme domácím při obou gólech situaci dost usnadnili. První jsme inkasovali už ve 13. minutě po rohovém kopu, který jsme však domácím zbytečně lacino darovali, neboť jsme balon do zámezí vůbec nemuseli hrát. A při rohu jsme navíc hrubě chybovali. Deset minut po přestávce soupeř přidal druhou trefu. Z naší výhody, kdy jsme byli u branky, jsme propadli, a Hrdějovičtí běželi ve třech na jednoho, čehož pochopitelně využili. My už si až do konce žádnou možnost nevytvořili. Porážka mrzí hlavně proto, že zápas byl poměrně vyrovnaný a ani soupeř nic extra nehrál.“

Branky: 13. Filípek, 56. Studnička. ŽK: 3:5. ČK: 0:1 (90. Malina). Rozhodčí: Petričák – Hora, Vrzal. Diváci: 60.

SK Větřní – Sokol Chvalšiny 3:2 (1:1)

Rudolf Weinhard, trenér Větřní: „Derby jsme výsledkově zvládli, ale po výprasku z minulého týdne nebylo jednoduché mančaft vyladit do nějaké pohody a pár věcí jsme si museli v týdnu vyříkat. Zápas proti Chvalšinám byl náročný, soupeř se předvedl v dobrém světle a určitě si zaslouží hrát tuhle soutěž. Souboji by jistě více slušela remíza, a přestože jsme v druhé půli brzy vedli o dva góly, hosté byli lepší a nebezpečnější. My měli více štěstí, proto bereme tři body, i když musíme uznat, že nejsou tak úplně zasloužené. Ale jsme za ně strašně moc rádi. K vítězství nám hodně pomohl Honza Skok, který je nejen klubová legenda, ale hlavně super kluk a kamarád.“

Zdeněk Čarek, trenér Chvalšin: „Co k tomu říct? Větřní mělo tři příležitosti a dalo tři góly. Nás nadále sráží mizerná produktivita. Soupeř se ujal vedení, my krátce před přestávkou vyrovnali a myslel jsem si, že nás to nakopne do druhé půle. Ale stal se pravý opak a my krátce po přestávce dvakrát inkasovali. Pak jsme domácí zavřeli, dokázali jsme rychle snížit na 2:3, ale poté jsme až do konce předváděli festival neproměněných šancí. Trefovali jsme tyče a břevna nebo domácího brankáře. Nevyhrál lepší tým, ale Větřní na rozdíl od nás dokázalo dát tři góly.“

Branky: 15. Podskalský, 47. Skok, 52. Ješina – 44. Kaprál, 54. Fic. ŽK: 3:1. Rozhodčí: Klimeš – Ondra, Petroušek. Diváci: 68.