Stanislav Matuš, trenér Frymburku: „Začali jsme velmi špatně. Udělali jsme obrovskou chybu, soupeř šel sám na brankáře a dal už ve třetí minutě vedoucí gól. Druhou velkou hrubici jsme vyrobili na konci poločasu, čehož hosté pochopitelně využili a přidali další trefu. Pokud budeme takhle chybovat, nemůžeme uspět a už vůbec ne proti tak kvalitnímu protivníkovi. Do druhé půle jsme chtěli s vývojem něco udělat, ale Zlatá Koruna nám toho příliš nedovolila, a když jsme po necelé hodině hry přišli o vyloučeného hráče a hosté z penalty přidali třetí gól, bylo definitivně po zápase. Chybí nám zranění hráči, hlavně útočníci, bez nich nejsme schopní dávat góly, ale v tomhle případě byl soupeř lepší.“

Jan Prener, trenér Zlaté Koruny: „Byl to důležitý zápas, který jsme zvládli i přesto, že jsme měli několik hráčských absencí. Věděli jsme, že nás nečeká nic jednoduchého, což taky průběh duelu potvrdil a navíc hrálo se utkání, v němž bylo až moc emocí. Z Frymburku jsme přivezli zasloužené tři body, a k tomu ještě Dominik Fuciman přidal hattrick. Teď už se budeme připravovat na další důležitý souboj, v němž přivítáme ambiciózní Roudné.“

Branky: 3., 42. a 69. Fuciman, 55. Šebelka (pen.). ŽK: 2:1. ČK: 1:0 (58. Flöring). Rozhodčí: Ondra – Hnilička, Janda. Diváci: 100.

Sokol Kamenný Újezd – Vltavan Loučovice 6:2 (2:2)

Martin Hüttner, kapitán Loučovic: „Prošvihli jsme začátek. Kameňák využil brzkého zranění Somolíka a druhým gólem pak nesouhru v obraně po jeho vystřídání. Do hry jsme se vrátili brzy gólem Vojty Matulíka a po souhře Janků s Houškou druhý jmenovaný před koncem poločasu vyrovnal. Do druhé půle jsme opět museli nuceně střídat, náš nástup do ní byl ale dobrý a čtvrt hodiny jsme byli lepší. Zbytečná penalta po faulu v rohu vápna však posunula domácí do vedení a vzápětí špatná malá domů nabídla soupeři dvoubrankový náskok. Zbytek střetnutí se dohrával, přičemž domácí využili ještě dvě nabídnuté šance. Sice jsme po dlouhé době vstřelili dva góly a nebyli jsme herně horší, ale ty bdržené branky, to je naše bolest.“

Branky: 3., 7. a 57. Prokop, 60. Dvořák, 68. Kotalík, 83. Havlíček – 10. V. Matulík, 37. Houška. ŽK: 1:3. Rozhodčí: Křížovský – Šťastný, Hora. Diváci: 40.

SK Dříteň – Sokol Chvalšiny 1:3 (0:1)

Zdeněk Čarek, trenér Chvalšin: „Zápas o to, kdo bude poslední, jsme potřebovali vyhrát, což se nám podařilo, ale nebylo to vůbec snadné. Na začátku jsme šli dvakrát sami na branku, ale šance jsme neproměnili. Nakonec se nám povedlo jít do vedení hlavičkou Holase po rohovém kopu. Po změně stran jsme zazdili další možnost a domácí vyrovnali. Poté jsme museli nuceně střídat, což si vyžádalo i změnu rozestavení. To nám však pomohlo, neboť Lamač na kraji zálohy hru oživil a povedlo se nám vstřelit dva slepené góly, které rozhodly.“

Branky: 60. Strapáč – 18. Holas, 70. Fic, 72. Sluka. ŽK: 3:1. Rozhodčí: Handšuh – Zabilka, Hora. Diváci: 100.

Spartak Trhové Sviny B – SK Větřní 9:2 (5:1)

Rudolf Weinhard, trenér Větřní: „Byla to tragédie a ostuda, nic jiného nelze říct. Z naší strany to nemělo s fotbalem nic společného, byli jsme k smíchu a zneuctili jsme jméno klubu. Každý si musí sám zhodnotit, zda chce ve Větřní hrát, protože s takovým přístupem to rozhodně nepůjde! Chybělo nám úplně všechno, fotbalovost, pohyb, souboje. Omlouvám se celému klubu a našim fanouškům za tenhle paskvil, co jsme předvedli. Vykoupit se můžeme jedině tím, že zvládneme derby proti Chvalšinám, ale všichni musíme jezdit po zadku.“

Branky: 40., 67. a 79. Pavel, 8. a 13. Brožka, 10. Popovič, 22. Kodras, 77. Macák, 84. Borek – 5. Vávra, 55. Kalkuš. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Petričák – Barva, Primus. Diváci: 20.

FK Dolní Dvořiště – Slavoj Hrdějovice 2:1 (0:0)

Štefan Bršťák, trenér Dolního Dvořiště: „Chtěli jsme odčinit porážku ze Zlaté Koruny, ale čekal nás další soupeř z popředí tabulky. Přestože jsme zvítězili jen o gól, myslím, že jsme zápas měli ve svých rukách. I když hosté čtvrt hodinky před koncem vyrovnali, věřil jsem, že rozhodneme v náš prospěch, což se povedlo. Kluky musím pochválit, fotbal je bavil a jezdili naplno až do konce. Takhle se bojuje o přední příčky. Pochválit musím oba stopery, Hami s Krenauerem odehráli zápas prakticky bez chyb. A zapomenout nemohu ani na šestnáctileté benjamínky Pechu s Macem Tesařem, kteří dostali šanci od začátku a ukázali, že s nimi můžeme počítat.“

Branky: 66. a 88. Urazil – 76. Hrdlička. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Bartůněk, Ernst, Adamovič. Diváci: 100.