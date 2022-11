SK Mladé – SK Zlatá Koruna 0:2 (0:1)

Jan Prener, trenér Zlaté Koruny: „Poslední podzimní zápas v Mladém jsme zvládli dobře a domácí tým jsme nepustili do nějakých větších šancí. Brzy jsme šli do vedení, když se už ve 2. minutě trefil po centru Persán. První poločas jsme odehráli až na nějaké nepřesnosti dobře. Po změně stran jsme si to zkomplikovali, když nám byl v 57. minutě vyloučený Král a soupeř se dostal více do hry. Hrozil však pouze ze standardních situací, ale s tím si poradil náš brankař Trnka. My si počkali na brejk, který nám vyšel v deset minut před koncem a prosadil se z něj opět Persán. Vítězství si ceníme a za podzimní část bych rád poděkoval hráčům a také divákům, kteří nám vytvořili při zápasech výborou atmosféru.“

Branky: 2. a 80. Persán. Rozhodčí: Talíř – P. Šťastný, Mrosko. ŽK: 3:6. ČK: 0:1 (57. Král). Diváci: 76.

SK Větřní – Šumava Frymburk 1:0 (1:0)

Rudolf Weinhard, trenér Větřní: „Poslední zápas podzimu jsme doma potřebovali zvládnout za tři body, a to se nám povedlo. Celkově utkání moc velkou krásu a kvalitu nepobralo, spíše to byl samý souboj, nakopávané míče, ztráty a zbytečně moc nepřesností. Ale musím říct, že padl hezký gól, když si Kalkuš našel místo ve vápně, ve vzduchu se zavěsil a hlavou přesně zakončil. Velmi dobře chytající legenda Frymburku Mára Vítek tentokrát nemohl nic dělat. Hosté nás ke konci zápasu přitlačili a měli tam i pár nebezpečných závarů a střel, protože jsme se zbytečně zatáhli a nebyli schopní trochu podržet balon. Slušný zápas odehrál opět Vnuk na stoperu, který chce být konstruktivní a snaží se něco vymyslet, a ne jen míč nakopnout. Půl sezony jen tak za námi, teď si je třeba odpočinout. Pokud se od příští sezony potvrdí, co se říká, že svaz chce rušit soutěž, tak nás čeká těžká příprava, abychom zabojovali o první šestku. Takže cíl pro jaro je jasný a je o co hrát. Celkově klukům poděkuji, protože až na pár momentů podzim zvládli celkem dobře.“

Václav Čábela, trenér Frymburku: "Poslední zápas podzimu jsme odehráli ve velmi kombinované sestavě. Máme totiž sedm hráčů mimo hru. Přesto musím pochválit dorostence, kteří nastoupili a odehráli velmi dobré utkání. K derby musím říct, že by mu slušela remíza. Fotbalově to nebyla žádná hitparáda, ale obě mužstva bojovala a šance se rodily na obou stranách. My inkasovali po rohovém kopu, kdy jsme si špatně pobrali hráče. Naše tři velké příležitosti jsme nevyužili a proto jsme si neodvezli ani bod. Přesto vidím pozitivum z podzimní části sezony, že se do sestavy zapracovali mladí hráči a kluci z dorostu, kteří ukazují, že jsou platným článkem mužstva."

Branka: 39. Kalkuš. Rozhodčí: R. Valeš – Kemény, Adamovič. ŽK: 2:1. Diváci: 100.

Slavoj Hrdějovice – Sokol Chvalšiny 4:3 (2:1)

Imrich Hrabovský, vedoucí mužstva Chvalšin: „Ačkoliv jsem si myslel, že naše hřiště není vůbec v ideální formě, v Hrdějovicích nás čekaly ještě horší podmínky. A byť jsme tímto měli výrazně ztížené plány, přesto jsme se snažili prezentovat kombinační hrou a pohledným fotbalem. To nám sice vycházelo, ze hry jsme měli výrazně více než soupeř, ovšem efektivnější v zakončení byl on. Natropili jsme několik chyb, ty Hrdějovice potrestaly a protože vstřelily o gól víc, zápas vyhrály. Rád bych řekl, že zaslouženě, jenomže jsem toho názoru, že jsme si minimálně bod odvézt mohli. Nebo spíše měli. Dokonce bych bez váhání dal ruku do ohně za to, že branka na 4:4 byla dosažena naprosto regulérně. O ofsajdu v tomto případě nemohla být řeč, což navíc ztvrdilo i zmatečné signalizování pana Hory. Musím ale uznat, že toto byl jeho jediný přešlap, pro nás bohužel výrazný. Stále před ním smekám a nepřestávám se divit, že situaci kolem rozhodčích musí zachraňovat téměř osmdesátiletý pán. Pochválit musím zejména laika z řad domácích na pozici druhého asistenta rozhodčího, ten zápas zvládl naprosto skvěle bez nějakého zvýhodnění své strany. Sudí Hanzlíková zápas odřídila rovněž kvalitně. Byť jsme v závislosti na dřívější události nevěděli, co čekat, šli jsme do utkání bez předsudků, načež jsme sami byli svědky, že i děvčata mohou řídit pánské sporty, mnohdy lépe než jejich mužští kolegové. Klukům děkuji za kvalitní hru, po bodovém zisku jsme sahali, škoda. Děkuji za celý podzim, který jsme sice zakončili na desátém místě, spousta bodů nám ovšem utekla mezi prsty. Na jistých věcech musíme zapracovat během přípravy a věřím, že se po zimní přestávce záchranářským bojům vyhneme obloukem.“

Branky: 59. a 64. Záveský, 32. Studnička, 38. Tressl – 49. a 79. Fučík, 40. Kaprál. ŽK: 0:1. Rozhodčí: Hanzlíková. Diváci: 50.

FC Velešín – Slavoj Ledenice 0:4 (0:1)

Stanislav Šálek, útočník Velešína: „Chtěli jsme navázat na vítězný zápas v Boršově a třicet minut se nám to dařilo. Soupeře jsme mačkali a byli lepší, pak jsme však dostali po našem autovém vhazování zbytečný gól a spadla na nás klasicky deka jako v utkáních, kdy se nám nedařilo. Ledenice nás začaly přehrávat, byly víc na míči a ve druhé půli nám daly ještě tři góly. My už byli neškodní. Mrzí měl chování hostujícího trenéra směrem k hlavnímu rozhodčímu, to byl opravdu extrém.“

Branky: 35. a 77. Čouza, 75. Kadlec, 82. Hinterhölz. Rozhodčí: Křížek – Hakr, Zloch. ŽK: 1:0. Diváci: 99.

TJ Sedlec – Spartak Kaplice B 1:2 (1:0)

Jaroslav Kučera, trenér Kaplice B: „Do utkání jsme vstoupili aktivně a po převážnou většinu času jsme měli územní převahu, kterou jsme však nedokázali korunovat žádnou brankou, a to jsme šli i třikrát sami na brankáře. Naopak jsme inkasovali, když po jednom z brejků domácích přišel faul našeho brankáře a Sedlec šel do vedení z pokutového kopu. Do druhé půle jsme šli s tím, že musíme Sedlec, který má starší tým, přehrát nejen technicky, ale i fyzicky. Pokračovali jsme však ve festivalu zahozených vyložených šancí. V 64. minutě jsme ale po krásné střele Fejtka z pětadvaceti metrů vyrovnali a o deset minut později Kolek z dorážky strhl vítězství na naši stranu. Vzhledem k vývoji je výsledek spravedlivý, i když měl být mnohem vyšší.“

Branky: 25. (pen.) Koch – 64. Fejtek, 74. Kolek. Rozhodčí: Hnilička. ŽK: 1:3. Diváci: 70.