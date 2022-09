Rudolf Weinhard, trenér Větřní: „Zlatá Koruna vyhrála zaslouženě. Chtěli jsme soupeře zkusit překvapit a znepříjemnit mu život, protože má opravdu kvalitu. Kluky jsem upozorňoval, že pokud chceme pomýšlet na body, musíme být co nejvíce produktivní a vyhýbat se individuálním chybám, protože to si proti takovému soupeři nelze dovolit. A každý musí ze sebe vydat maximum a taky vás musí podržet brankář. Gólman nás podržel a zaslouží určitě pochvalu, byli jsme produktivní a silní ve standardkách, bohužel jsme ale dělali individuální chyby, a to domácí trestali a zaslouženě vyhráli. Nicméně musím kluky pochválit, neboť ani za nepříznivého stavu nesložili zbraně a odmakali zápas až do konce. A to mě moc těší. Je to motivace, že musíme dál pracovat a že jdeme dobrým směrem. Mančaft pochválím a věřím že dál budeme pro každého soupeře nebezpeční. Do Koruny vzkážu, ať se jim daří, že mají na tuto soutěž opravdu super tým, a ať se jim konečně povede ten postup.“

Branky: 14. a 61. (2x pen.) Šebelka, 24. a 29. Persán, 56. Sláma – 34. Konečný, 54. Podskalský, 71. Ješina. Rozhodčí: Hnilička – Novák, Blažek. ŽK: 3:1. Diváci: 80.

Slavoj Ledenice – Šumava Frymburk 3:1 (1:0)

Václav Čábela, trenér Frymburku: "Zápas se nám vůbec nepovedl. Začátek byl z naší strany ustrašený, nedokázali jsme podržet míč a dát si přihrávku. Když jsme hru vyrovnali, přišlo zranění kapitána Račáka a na konci poločasu musel po faulu soupeře odstoupit i Malina. Naším největším probléme však byla disciplína. Dostali jsme dvě zbytečné červené karty a bylo po zápase, který jsme si tak prakticky prohráli sami. Musíme si to vyříkat a připravit se na souboj se Zlatou Korunou."

Branky: 24. Hrubý, 61. Maxa, 90. Kadlec – 69. Bagoni. Rozhodčí: Filípek – Studený, Granec. ŽK: 2:4. ČK: 0:2 (58. Ribár, 69. Bagoni). Diváci: 76.

Spartak Trhové Sviny B – FC Velešín 6:1 (2:0)

Stanislav Šálek, kapitán Velešína: „Do dvacáté minuty to celkem šlo, potom jsme inkasovali a klasicky jsme přestali hrát. Ještě jsme po další chybě dostali druhý gól a všichni měli hlavy dole… Z druhé půle uběhlo asi patnáct vteřin a domácí vedli už 3:0. Sice jsme snížili, ale jinak jsme větší odpor nekladli a Sviny přidaly další tři trefy. Měli bychom se nad sebou zamyslet, s takovým přístupem prohrajeme každý zápas.“

Branky: 24. a 66. Šemro, 46. a 78. Tuscher, 41. Borek, 74. Kodras – 56. Jelínek. Rozhodčí: Handšuh – Rothschedl, Hora. ŽK: 1:4. Diváci: 100.

FK Boršov nad Vltavou – Sokol Chvalšiny 2:1 (1:1)

Peter Fábián, trenér Chvalšin: „Naše plány byly v rozporu s konečným výsledkem. Střelecky se trápíme, ale věřil jsem, že tentokrát budeme naplno bodovat. Nestalo se tak. Od čtyřiadvacáté minuty jsme navíc hráli v oslabení, když jsme po červené kartě přišli o brankáře. Musím však uznat, že to klukům sedlo. Od té chvíle jsme byli lepší, hráli jsme skvělý kombinační fotbal, ale znovu nás srazila chyba v komunikaci. I v deseti jsme si vytvářeli šance a dokázali vyrovnat po individuální akci Jirky Fice. Druhá půle byla navíc pouze v naší režii a měli jsme z tlaku vykřesat víc než jeden neuznaný gól. Kluky musím i přes prohru pochválit. Nesrazilo nás vyloučení ani penalta. Moji svěřenci bojovali, rvali se o lepší výsledek a když zapracujeme na efektivitě v zakončení, dáme více branek a získáme více bodů. Nyní nás doma čeká Sedlec a my uděláme vše pro to, abychom konečně uzmuli vítězství.“

Branky: 28. a 77. (pen.) Korbel – 39. Fic. Rozhodčí: Svoboda – M. Vican, Kříž. ŽK: 2:1. ČK: 0:1 (24. Vosejpka). Diváci: 50.

Spartak Kaplice B – Malše Roudné B 1:3 (0:1)

Jaroslav Kučera, trenér Kaplice B: „Do utkání jsme šli bez čtyř marodů, což bylo na hře znát. Roudné nás půl hodiny přehrávalo a po zásluze to korunovalo vedoucím gólem. Do druhé půle jsme vstupovali s tím, že musíme zlepšit nahrávku i pohyb, což se dařilo a soupeře jsme začali přehrávat, ale po jedné chybě jsme podruhé inkasovali. Poté jsme vrhli vše do útoku a Vávra v závěru snížil. Nadále jsme hráli vabank hosté po chybě do otevřené obrany udeřili potřetí.“

Branky: 89. Vávra – 24. Zíka, 70. Jusufi, 90. Hryhorenko. Rozhodčí: Novák – Hnilička, Marek. Bez karet. Diváci: 80.