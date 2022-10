Jan Prener, trenér Zlaté Koruny: „Zápas to nebyl jednoduchý a hlavně v prvním poločase soupeř dokázal zodpovědně bránit. První branku jsme dali ve 21. minutě, ale hosté po naší hrubé chybě dokázal ještě v první půli stav srovnat. Druhý poločas už byl z naší strany lepší a houževnatému soupeři jsme dokázali vstřelit ještě dvě branky. Bylo to zasloužené vítězství.“

Jaroslav Kučera, trenér Kaplice B: „Do malého derby jsme vstoupili s respektem, postavili jsme taktiku tak, že se nikam nepohrneme a počkáme, s čím domácí vyrukují. Ti především nakopávali dlouhé balony a po jednom z nich, kdy jsme prohráli souboj, jsme také inkasovali. Nadále se hrálo ve stejném duchu, ale nám se po deseti minutách provedlo vyrovnat zásluhou povedeného ataku Bárty. Domácím se ve druhé půli povedl tah se zkušeným Beránkem, kterého přemístili na hrot. Zvýšili tak údernost a hrozili. Rozhodující moment nastal po zranění Kebla, kdy jsme museli prostřídat a už jsme neměli na vzdorování dostatečnou kvalitu. Soupeři gratuluji k vítězství.“

Branky: 21. Fuciman, 66. Sláma, 81. Beránek – 31. Bárta. Rozhodčí: Hladík – Křížek, Lach. ŽK: 1:4. Diváci: 127.

Sokol Chvalšiny – FC Velešín 3:1 (1:0)

Peter Fábián, trenér Chvalšin: „Po neúspěchu ve Zlaté Koruně jsme si chtěl napravit chuť i reputaci a poslední Velešín doma udolat. Chtěli jsme udělat radost sobě i našim fanouškům, ale se zápasem jsme se nevypořádali dobře. Od začátku jsme hráli špatně. V kabině jsme si představili jasný plán, ale v zápase jako by nic z toho neplatilo. Byli jsme bez pohybu, vázla kombinace, byli jsme nedůrazní a slabí v soubojích. Neomlouvá nás, že jsme disponovali pouze jedním hráčem na střídání a do hry jsme museli použít stabilního brankáře. K dispozici jsme měli kvalitní hráče, ale ti asi měli takzvaný den blbec. Velešín nás během zápasu přehrával, ale sám se srážel vlastními chybami a nepřesností v zakončení. O přestávce byla v kabině opět trochu bouřka a naše hra se mírně zvedla, jenže jsme stále nebyli přesní a dost možná nás zužoval strach, že nepřehrajeme poslední tým soutěže. Naštěstí jsme ale na vyrovnání rychle zareagovali dvěma slepenými góly a já jsem se uklidňoval, že utkání dohrajeme v klidu v naší režii. Jenže opak byl pravdou. Neříkám, že kluci nebojovali, ale téměř veškerá naše snaha byla bez efektu. Přísnější měřítko snese pouze náš brankář Cába, který nás v těžkých situacích podržel, a střelci Fučík s Cifreundem. Za tři body doma jsem rád, ale s naší hrou spokojen být nemůžu. Rozhodčí zápas odřídili s přehledem a v klidu, divácká kulisa bavila. Jak z naší strany, tak i ze strany Velešína byla na skvělé úrovni.“

Stanislav Šálek, kapitán Velešína: „Sešli jsme se v dobré sestavě, pouze brankáře jsme měli už asi pátého od začátku sezony. Zkraje jsme dělali množství chyb, což domácí z trestného kopu potrestali. Náš brankáře totiž střelu vyrazil jen před sebe a soupeř balon uklidil do sítě. Herně jsme na tom byli líp, měli jsme i celou řadu šancí, ale vynikající domácí brankář zneškodnil i tutovky. Po hodině hry se nám povedlo vyrovnat, bohužel, místo toho, abychom přidali další trefu a zápas otočili, přišla neskutečná minela stopera, po níž šli domácí do vedení, které vzápětí ještě navýšili. A pak už si to pohlídali.“

Branky: 68. a 69. Cifreund, 11. Fučík – 61. Šálek. Rozhodčí: Háša. ŽK: 2:4. Diváci: 50.

SK Větřní – TJ Sedlec 0:0

Rudolf Weinhard, trenér Větřní: „Zápas jsme chtěli jednoznačně vyhrát, ale věděli jsme, že nám soupeř nedá nic zadarmo, na což jsem hráče upozorňoval. Z naší strany to však bylo tragické, předváděli jsme chodící fotbal a za celých devadesát minut jsme si nedokázali vytvořit žádnou šanci ze hry. Jsme pod dekou, ale za to si můžeme jen sami, na hřišti moc mluvíme a málo hrajeme. Jeden druhému vyčítá, co zkazil, přitom si nedokážeme přihrát na dva metry. Je pravda, že jsme nastřelili třikrát břevno a dvakrát tyč, ale to všechno bylo ze standardních situací. Herně to byla katastrofa. Momentálně není nikdo, kdo by za to vzal a strhl mančaft. Holt se z toho musíme dostat, ale hezkými řečmi to nepůjde. Rozhoduje výkon a touha po vítězství, nijak jinak to neuhrajeme.“

Rozhodčí: Klimeš. ŽK: 3:1. Diváci: 48.

Šumava Frymburk – Sokol Olešnice 3:3 (2:1)

Václav Čábela, trenér Frymburku: „Zápas jsme rozjeli dobře a v 39. minutě vedli 2:0. Bohužel, do konce poločasu jsme inkasovali na 2:1 po nepokrytí hráčů při soupeřově rohu. V druhém poločase jsme dostali ještě dva laciné góly a skóre se obrátilo ve prospěch soupeře. Naštěstí v 78. minutě dokázal vyrovnat krásnou střelou Jan Ribár a urvali jsme aspoň bod. Z mého pohledu je to ztráta, o které rozhodly naše individuální chyby. Doufám, že se z toho poučíme a v příštím utkání budeme naplno bodovat.“

Branky: 22. Tichovský, 39. Bagoni, 78. Ribár – 51. a 59. Lenk, 42. Raab. Rozhodčí: Kovařík. Bez karet. Diváci: 100.