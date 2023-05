/FOTOGALERIE/ Další kolo fotbalové I.B třídy opět trochu promíchalo pořadím na místech, kde se bojuje o záchranu. Vypadá to na drama až do konce sezony.

Fotbalová I.B třída: Ledenice - Kaplice B. | Foto: Libor Granec

Větřní – Olešnice 3:2 (1:0)

Branky: 7. Bauer Radek, 65. Ješina Miroslav, 89. Didkivský Andrij – 80. Lenk Lukáš (pen.), 85. Vrkoslav Roman.

„Domácí zápas s Olešnici jsme zvládli výsledkově konečně za tři body. Zápas to byl vyrovnaný, brzy jsme šli do vedení 1:0. Takový byl i poločasový stav, i když v něm dali hosté gól, ale pro zdvižený praporek pomezního jim nebyl uznán. Ve druhém poločase to byl boj, moc fotbalové krásy to nenabídlo. My jsme si pomohli rohem a šli do vedení 2:0. Všechno nasvědčovalo tomu, že zápas v poklidu dovedeme do vítězného konce, ale to bychom nebyli my, abychom si to nezkomplikovali. V rozmezí od 81. do 84. minuty jsme si nenechali zbytečně vyrovnat. Naštěstí jsme v 89. minutě po akci z pravé strany dostali míč do vápna a nehlídaný Didkivský nekompromisně dostal míč do branky. Hosté se ještě zlobili pro údajný ofsajd, ale tentokrát nechal pomezní praporek dole a mohli jsme konečně oslavit pro nás důležité tři body,“ hodnotil duel domácí trenér Rudolf Weinhard.

Frymburk – Hrdějovice 0:3 (0:1)

Branky: 24. Lipold Ondřej, 66. Kaisler Lukáš, 70. Voráček Pavel.

Favorit u Lipna nezaváhal a připsal si tři bodíky. Domácí musejí být stále obezřetní v boji o záchranu.

Dolní Dvořiště zlomilo zápas ve Vimperku, ale vyhráno ještě není

Chvalšiny – Zlatá Koruna 3:5 (3:2)Branky: 9. Klíma Jan, 13. Fučík Lukáš, 32. Aust Vladimír – 18. Wagner Jakub, 24. Šebelka Jan, 67. Konečný Lukáš, 79. Fuciman Dominik, 82. Šebelka Jan (pen.)

„Úvodní minuty a celý první poločas zápasu s Chvalšinami se nám výrazně nepovedly. Již v 15. minutě jsme prohrávali 2:0. Chyběl nám pohyb a přesnost přihrávek, z čehož také pramenily naše chyby a obdržené branky. Do 25. minuty jsme dokázali srovnat stav utkání na 2:2. Nicméně, po naší opět špatné rozehrávce šel soupeř do vedení 3:2. Vstup do druhého poločasu nebyl z naší strany opět optimální. Z kraje druhé půle si domácí dokázali vytvořit tutovku, kterou nevyužili. V poslední půlhodině zápasu jsme dokázali obrátit výsledek utkání v náš prospěch, kdy jsme vstřelili tři branky. Navzdory nepříznivému terénu a hernímu projevu v úvodním poločase jsem s výhrou spokojen. Oceňuji schopnost našeho týmu zvrátit nepříznivý vývoj utkání, a to i s přispěním vydatné podpory našich fanoušků,“ komentoval utkání trenér Zlaté Koruny Jan Prener.

Ledenice – Kaplice B 2:4 (1:1)

Branky: 13. Volf Matěj, 54. Bednář Matěj (pen.) – 6. Bárta Filip, 47. Svoboda David, 79. Fejtek Jan, 80. Bárta Filip.

Podle postavení v tabulce i jarní formy byli favoritem domácí. Kaplické béčko však zahrálo velmi dobře a ani jednou nepustilo domácí do vedení. Výsledkem je skvělá výhra a klidné páté místo tabulky.

Velešín – Mladé 0:1 (0:0)

Branka: 72. Moudrý Vojtěch.

Po skvělém obratu v minulém kole v Sedleci tentokrát důležité utkání hráči Velešína prohráli a soupeři se jim opět vzdálili.

Článek postupně doplňujeme o komentáře trenérů.