SK Zlatá Koruna – FC Velešín 9:1 (3:1)

Jan Prener, trenér Zlaté Koruny: „Po nevyužitých šancích našich hráčů v úvodu utkání se soupeř dostal do vedení, které však netrvalo dlouho a nám se do konce poločasu podařilo otočit stav na 3:1. Ve druhé půli jsme navyšovali skóre po pěkných akcích až na konečných 9:1 a v samém závěru jsme ještě neproměnili penaltu. Vstup do soutěže se nám vydařil a je to jedno z nejvýraznějších vítězství, na kterém má velký podíl i autor hattricku Persán. Nyní nás však čeká tým Roudného, a ten má určitě větší kvalitu.“

Robert Šebesta, předseda klubu, Velešín: „Nastoupil proti nám hodně silný protivník, který byl o tři třídy lepší a zvítězil zcela zaslouženě.“

Branky: 25., 70. a 86. Persán, 52. a 74. Šebelka, 31. Zajíc, 38. Matúš, 49. Fuciman, 82. Štěpánek – 14. Pomije. Rozhodčí: Křížek – Hakr, Večerník. ŽK: 1:1. Diváci: 105.

Šumava Frymburk – Sokol Chvalšiny 3:2 (1:1)

Václav Čábela, trenér Frymburku: „Zápas se nám herně moc nepovedl. Dělali jsme zbytečné chyby a neplnili jsme některé taktické věci, které jsme si řekli. Vzhledem k tomu, jak jsme se rozpadali z různých důvodů před zápasem, si ale celý tým zaslouží pochvalu za to, jak se s tím vypořádal. Hodně pomohl mančaftu Roman Bagoni a dobrý zápas odehrál navrátilec Petr Tichovský, který vstřelil i vítězný gól.”

Peter Fábián, trenér Chvalšin: „Upřímně přiznávám, že jsem chtěl hned v úvodním kole z horké půdy přivézt všechny body, ale když dva dny před zápasem řeším, jestli nastoupíme v devíti nebo deseti hráčích, je to špatně. Nakonec jsme měli v základní sestavě tři brankáře, čtyři nedoléčené hráče a další dva kluky po zranění na lavičce. Tohle je hrozná situace pro každého trenéra. Bohužel se potýkáme s malou účastí a to já osobně nechápu, nejde mi do hlavy, že lidi hrát nechtějí. Kluci ale bojovali. Chtěli urvat nějaký slušný výsledek a prohráli jsme se ctí, za což je chválím a děkuji jim za přístup. Zvlášť musím vyzdvihnout Michala Dolejše. Ten několik let nehrál a se zápasem se vypořádal velmi dobře. Pro nás bude rozhodně posilou. Vůbec ale nedokážu vstřebat, proč na takové derby, když víme, jak to ve Frymburku chodí, může být delegován pouze jeden postarší rozhodčí bez pomezních a hlavně bez delegáta. Mnohokrát vůbec nevěděl, co píská, a to na obě strany. Laici v rolích asistentů mu moc nepomohou a zápas byl odřízen mizerně s pouhou jednou nastavenou minutou.“

Branky: 24. Šísler, 49. Budík, 80. Tichovský – 42. Decarli, 64. Fic. Rozhodčí: Šíma. ŽK: 3:2. Diváci: 60.

Spartak Kaplice B – SK Mladé 1:0 (0:0)

Jaroslav Kučera, trenér Kaplice B: „Utkání se hrálo za hodně nepříznivého počasí, ale i na podmáčeném terénu jsme předváděli dobrý fotbal. V první půli jsme Mladé přehrávali a chyběla tomu jen gólová pojistka. Po změně stran jsme pokračovali v podobném duchu a už v 51. minutě jsme šli do vedení, kdy po faulu na Štrbačku skóroval z pokutového kopu kapitán Vávra. Poté jsme trochu polevili a pustili do hry i soupeře, který se dostal do dvou šancí, jež však neproměnil. Závěr se dohrával už zase pod naší taktovkou, takže to bylo celkem v klidu. Hráči zaslouží pochvalu za kolektivní výkon, za takového počasí to nebylo jednoduché, navíc jsme v roli nováčka úplně nevěděli, co očekávat.“

Branka: 51. (pen.) Vávra. Rozhodčí: Dimitrov – Kotnauer, Večerník. ŽK: 1:4. Diváci: 110.

FK Boršov nad Vltavou – SK Větřní 1:1 (0:0)

Rudolf Weinhard, trenér Větřní: „Do zápasu jsme šli s tím že jsme hodili nepovedené venkovní zápasy z loňské sezony za hlavu a jeli tam prostě vyhrát. Z utkání však mám smíšené pocity. Bod z venku bereme, ale jsem názoru, že herně jsme byli lepší a kluci si zasloužili zvítězit. Ale musíme být pokorní a bereme i bod. Musíme dál pracovat, abychom příště byli úspěšní. Za výkon chci pochválit celý tým, který byl jak po fyzické tak i po fotbalové stránce dobře připravený. A z toho mám radost. Do utkání jsme šli s nějakým záměrem a pokyny, což kluci plnili velmi dobře a zaslouží pochvalu. Teď se musíme dobře připravit na Ledenice, kde nás čeká hodně houževnatý tým, který bojuje o každý metr hřiště. Aspoň tak to bylo vidět v jejich domácím zápase s Roudným. Věřím však, že to zvládneme a připíšeme si první letošní výhru.“

Branky: 79. (pen.) Kofroň – 60. Ješina. Rozhodčí: Rothschedl – Pojar, Hora. ŽK: 2:4. Diváci: 50.