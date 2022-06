Slavoj Hrdějovice – FK Dolní Dvořiště 0:2 (0:1)

Štefan Bršťák, trenér Dolního Dvořiště: „K zápasu jsme vyráželi bez zraněných Urazila s Fořterem a také bez Hoška a Kříže. I tak jsme jeli pro body, které jsme si za velmi dobrý výkon odvezli. Zápas jsme zvládli výborně a domácí jsme k ničemu moc nepouštěli, když obrana v čele s Krenauerem domácí útoky s přehledem zastavovala a co prošlo, pochytal pozorný Jirkal. Celý tým odehrál velmi dobré utkání a třeba Pecha junior ukázal, že roste zápas od zápasu. K vítězství zavelel kapitán Štifter a výborný výkon předvedla stoperská dvojice Krenauer, Sulzer. Ale opět musím trochu víc vyzdvihnout Kubíka. Je to veliký pracant a z jeho hry těží ostatní hráči. Jinak velkou pochvalu mají naši fans. Opět jsme vypravili autobus i pro fanoušky a ti nezklamali. Patří jim za to velký dík.“

Branky: 16. a 70. Štifter. ŽK: 0:1. Rozhodčí: Cigáň – Picka, Nikodem. Diváci: 100.

SK Zlatá Koruna – Šumava Frymburk 8:0 (4:0)

Jan Prener, trenér Zlaté Koruny: „Zápas se mi hodnotí velmi dobře, hráči sehráli oba poločasy s chutí a k tomu jsme dávali i pěkné branky. Byl jsem spokojen s hrou, s výkonem hráčů i s výsledkem, navíc to bylo další utkání bez obdržené branky. V sobotu nás čeká duel v Roudném, které vede tabulku, a naším cílem je uspět a vrátit mu podzimní porážku.“

Stanislav Matuš, trenér Frymburku: „Nejeli jsme dobře naladěni, chybělo nám pět hráčů ze základu a museli nastoupit čtyři dorostenci. Začalo to špatně, po dvaceti minutách vedl soupeř 3:0. Zlata Koruna hrála navíc velmi dobře. Když jsme do přestávky obdrželi čtvrtý gól, bylo naší snahou pro druhou polovinu utkání neobdržet debakl. Bohužel se nám to nepovedlo. Přesto chci pochválit dorostence, kteří ještě vloni hráli za žáky, byla to pro ně velká zkušenost a jsem rád, že nám pomohli, i když měli před sebou nedělní utkání. Myslím, že Zlatá Koruna je velmi kvalitní tým a i pokud bychom byli v plné sestavě, měli bychom problémy.“

Branky: 2., 18. a 66. Persán, 10. a 47. Fuciman, 33. Zajíc, 64. Štěpánek, 81. (pen.) Král. ŽK: 0:3. Rozhodčí: Hladík – Křížek, Lach. Diváci: 75.

SK Větřní – Spartak Trhové Sviny B 1:1 (1:1)

Rudolf Weinhard, trenér Větřní: „Zápas jsme neodehráli moc dobře, určitě to byl náš nejslabší výkon na domácím hřišti na jaře. Hodně laborujeme se zraněními a chybí nám v posledních zápasech větší kvalita. Jediný, kdo dlouhodobě snese nějaké měřítko, je Patrik Kotlár, což je odraz toho, že poctivě chodí trénovat, je na hřišti aktivní a pilně pracuje jak v tréninku, tak i v zápase. Mrzí mě zranění našeho hráče Artura, pro kterého musela přijet záchranka. Přejeme mu brzké uzdravení. Teď je před námi derby v Chvalšinách, někteří hráči se snad dají dohromady, abychom utkání zvládli a věřím, že konečně v silnější sestavě předvedeme lepší výkon. Jedeme tam uspět.“

Branky: 16. Weinhard – 18. Macák. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Ryneš – Ondra, Blažek. Diváci: 60.

Vltavan Loučovice – Sokol Kamenný Újezd 1:4 (0:2)

Bronislav Bäuml, trenér Loučovic: „Podruhé za sebou jsme odehráli celkem pohledný zápas, bohužel opět s nepříznivým výsledkem. Když chytíme začátek a hrajeme deset minut na polovině soupeře, tak mu z ojedinělé akce nabídneme penaltu… Znovu, stejně jako minule, jsme dostali všechny góly po individuálních chybách, které takový tým, jako je Kameňák, okamžitě trestá. Pro nás už žije jen teoretická šance na udržení, což znamená vyhrát poslední dva zápasy a doufat, že týmy před námi nebudou bodovat.“

Branky: 20. Toman – 15. (pen.) a 58. Prokop, 35. a 64. (pen.) Dvořák. ŽK: 6:1. Rozhodčí: Ondra – Ryneš, Marek. Diváci: 60.

Sokol Chvalšiny – TJ Dříteň 5:3 (3:3)

Komentář k utkání od trenéra Chvalšin Petera Fábiána zatím nemáme k dispozici.

Branky: 2., 26. a 86. (pen.) Fučík, 6. Rychtář, 57. Kaprál – 12., 22. a 34. Moudrý. ŽK: 0:4. ČK: 0:2 (80. Lébl, 80. Rys). Rozhodčí: Brych – Mráz, Adamovič. Diváci: 50.