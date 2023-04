/FOTOGALERIE/ O víkendu měl konečně odstartovat po různých peripetiích fotbalový okresní přebor mužů na Českokrumlovsku. Opět se nehraje, tentokrát je na vině počasí.

O víkendu se ruší zápasy fotbalového okresu na Českokrumlovsku. Ilustrační foto. | Foto: Libor Granec

Nejprve se start jara v OP mužů odkládal z důvodu odhlášení dvou klubů a přelosování soutěže, tentokrát do soutěží zasáhlo počasí. Ale volný termín je, takže není problém soutěže ještě posunout. V rámci kvality fotbalu, hřišť i zdraví hráčů určitě správné rozhdnutí.

"Vzhledem k situaci s počasím, kdy neustále prší či sněží, STK se souhlasem VV OFS ČK ruší zápasy mužů a žáků o tomto víkendu. Muži dohrají víkendové kolo po konci soutěže, to znamená v termínu 17. a 18. června. Žáci dohrají víkendové kolo ve svátek, v pondělí 8. května," informoval v pátek před polednem fotbalovou veřejnost na Českokrulovsku předseda STK Zdeněk Kemény s tím, že tyto nové termíny jsou již vloženy v IS.

"Co se týká přípravek, tak zde to necháváme zcela na oddílech, aby si domluvily mezi sebou na jiném termínu přes IS. Hlavně prosím, když zápas fyzicky nebude odehrán, tak nezahajujte zápis. Oficiální zprávy STK se budu snažit zaslat co nejdříve. Rozhodčí prosím, aby toto vzali také na vědomí. Všem zainteresovaným děkuji," doplnil Zdeněk Kemény.