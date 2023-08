/FOTOGALERIE/ O víkendu zvedá oponu fotbalový okresní přebor na Českokrumlovsku. Zkuste si tipnout, který tým se stane jeho vítězem.

Kdo vyhraje OP mužů na Českokrumlovsku? Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Deset týmů vstupuje do nového ročníku fotbalového OP mužů na Českokrumlovsku. Někdo má ambice postupové, jiný si jde zahrát, jak se říká "pro žízeň". V každém případě nás čeká zajímavý ročník.

Hrát se bude dvoukolově každý s každým a přebor čítá 18 kol. Vítěz si zajistí přímý postup do krajské I.B třídy. Po minulé sezoně nastala zvláštní situace, kdy šly nahoru hned dva celky. Vítězné béčko Českého Krumlova doprovodily druhé Loučovice, přestože dlouho o čelo tabulky bojovali s Krumlove B hráči Křemže. "Měli jsme s Loučovicemi vyrovnané vzájemné zápasy a oba jsme vyhráli v posledním kole. Nikdo však před posledním duelem nečekal, že by z Českokrumlovska mohl postupovat i druhý tým. Nakonec jsme na Loučovice ztratili myslím čtyři góly," smutnil křemežský Jiří Reitinger, který již měl domluvené posily do nového ročníku.

Na stole je tedy otázka, zda se Křemže pokusí o postup v tomto soutěžním ročníku, nebo jí někdo ze soupeřů zkříží plány? Z I.B šel dolu Velešín, třeba to bude tento klub, který by se ád rychle vrátil výše. V minulé sezoně měli dobré výsledky hráči Horní Plané či Přídolí. Ale nikde není psáno, že se do boje o postup nezapojí někdo jiný.

Napovědět může již víkendové 1. kolo, kdy na sebe narazí shodně v sobotu od 17 hodin tito soupeři: Dolní Dvořiště / Jorní Dvořiště B - Kájov, Nová Vec / Brloh - Křemže, Lipno - Velešín, Malonty - Přídolí, Horní Planá - Holubov.