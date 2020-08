Na dotazy Deníku velmi ochotně odpovídal v nedávné minulosti vynikající fotbalista, dnes náměstek primátora města České Budějovice Viktor Lavička. Nesmlouvavý bek nastupoval kdysi i v Dynamu na kraji obrany…

Zdroj: archiv Viktora LavičkyKolik máte ve fotbalovém týmu aktivních hráčů?

Většinou jsou to „bývalí“ fotbalisté, kteří hrávali aktivně na úrovni okresu nebo kraje. U některých slovo „bývalí“ ale ještě neplatí.

Hrajete ještě aktivně vy sám?

Pouze trénuju děti, ale fotbal jsem hrál na různých úrovních pětatřicet let.

Jak jste vybírali hráče do týmu pro Zaměstnaneckou ligu Deníku?

Žádný konkurz neprobíhal, protože hráči se vesměs mezi sebou znají, společně už několik zápasů odehráli. Například jsme byli na Sportovních hrách měst. Já sám osobně znám pouze pár hráčů z týmu, ale zase z vlastní zkušenosti vím, že se jedná o kvalitní, zkušené fotbalisty.

Budete mít na místě i fanoušky, rodinu, kolegy?

Pokud to bude jen trochu možné, tak doufáme, že ano. Závisí to ovšem na místě a čase konání.

Je pro vás motivace uspět, třeba i získat cenu, nebo jde spíš o zábavu a relax?

Od všeho trochu. Neradi prohráváme, to nás sport naučil, rádi bychom nějakou cenu získali. Zároveň ale bereme sport jako relaxaci od každodenních starostí.

Jak vnímáte, že hrajete za krajské město?

Hrajeme za naše město. Za České Budějovice, to si samozřejmě silně uvědomujeme. O to víc nás to určitě všechny motivuje k co nejlepšímu výkonu.

Sestavíte pro soutěž ambiciozní tým? Jaké dostane pokyny?

Pokyny zní jednoznačně. Chceme podat co nejlepší výkon a pokud možno uspět, na druhou stranu je důležité, abychom se nezranili. Nebude to vůbec jednoduché, to si všichni uvědomujeme, ale uděláme maximum pro to, abychom naše město dobře reprezentovali.

Předpokládám, že se v kolektivu o fotbale bavíte…

Někteří z kolegů nebydlí přímo v Českých Budějovicích, a aktivně se tak zajímají i o fotbalové dění ve svém bydlišti a nižší soutěže sledují třeba ve Dřítni, Nových Hradech, na Srubci, v Mokrém. Pravidelně ale také navštěvují ligový fotbal, vždyť vidět nejlepší týmy u nás se nepoštěstí každý den.

Sledujete „vesnický“ fotbal na webu Deníku nebo v papírových novinách?

Já bych osobně nerozděloval fotbal podle velikosti obce. Ze svých zkušeností vím, že i menší obec může dát dohromady kvalitní tým. Fotbal je společenská událost a podle toho je také sledovaný. Někdo se ještě aktivně zapojuje, někdo ho sleduje už s pivkem a klobásou, někdo na webu nebo v novinách. Já osobně sleduju zejména mužstva, kde jsem sám hrál, a to podle časových možností. Samozřejmě Deník má, co se týče fotbalu, nejucelenější zpravodajství, forma nerozhoduje.

Sledujete na webu zamestnaneckaliga.cz konkurenční týmy? Víte, proti komu vlastně budete hrát? A kdo jsou nejnebezpečnější hvězdy soupeře?

Víme, že je zde zastoupena snad většina větších firem ve městě (Madeta, Motor, E.ON, Viscofan,…). Strach nemáme z nikoho, pouze se trochu obáváme toho, že proti nám přece jenom budou nastupovat o něco „mladší“ týmy, s čímž se budeme muset vyrovnat a hlavně využít našich fotbalových zkušeností.

Budete se speciálně připravovat? Jak?

Předpokládám, že jsme už teď na zápasy slušně nachystaní, proto v tuto chvíli není třeba z našeho pohledu nějaká speciální příprava. Spoléháme spíše na individuální přípravu.

Zdroj: Deník