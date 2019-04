Tým z Podkletí pod taktovkou hrajícího osmačtyřicetiletého kouče Zbyňka Ginzela čekají v druhé půli dostihy s malontským Hraničářem, které však už v jarní premiéře přinesly důležitý moment – největší konkurent klopýtl a Chvalšinští po jasné výhře odskočili.

Boj o návrat na krajskou mapu však bude ještě dlouhý a rozhodnuto určitě není.

Došlo ve vašem kádru oproti podzimní části sezony k nějakým změnám?

Změny jsou naštěstí jen minimální. Kádr zůstal prakticky pohromadě. S aktivní činností skončil jen gólman Schwarz. Jako náhradu do branky jsme přivedli dorostence Konečného, který se vrátil z Krumlova.

Absolvovali jste, dle vašich slov, vydařenou přípravu, takže cíl pro jarní boje se asi nemění…

Se zimní přípravou jsem byl spokojený, tedy v rámci možností, i když to samozřejmě vždy může být ještě lepší. Kádr nám ale, jak jsem říkal, zůstal pohromadě a myslím, že má kvalitu na vyšší soutěž. Okres je pro nás málo, chceme se vrátit do kraje!

V jarní premiéře jste deklasovali krumlovské béčko. Jaký to byl zápas?

Výsledkově se nám start do jara povedl, s předvedenou hrou už tak spokojený nejsem. V první půli jsme působili nervózně, měli sice dost šancí, ale dali jen jeden gól. Ve druhém poločase to už začalo padat a Krumlov mohl být nakonec rád, že si odvezl jen šestku. Béčko Slavoje ale trpí tím, že na zápasy ven těžko skládá sestavu. Nemůžeme tedy první výsledek brát příliš vážně. Příště nás čeká utkání v Kájově, který přes zimu ještě posílil. To bude určitě daleko těžší zápas a až tam se ukáže, jak na tom skutečně jsme.