/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbaloví fanoušci se mají o víkendu opět na co těšit. Krajské soutěže již hrají třetí sadu zápasů, poprvé vyběhnou na plac i fotbalisté v 8. lize (okresním přeboru).

A právě okresní přebor může být v této sezoně hodně zajímavý. Tou minulou sverénně prolétl Sokol Křemže bez ztráty jediného bodíku. Právě začínající ročník by měl být podstatně vyrovnanější. Z krajské I.B třídy sem spadlo Větřní a mělo by se rychle pokusit o návrat. Po nějakém čase stráveném v okrese by se již měl hlásit o vyšší soutěž Velešín. A zrovn tyto dva celky se střetnou hned v prvním kole. V závětří může čekat béčko Dolního Dvořiště, jehož první tým si brousí zuby na krajský přebor. Podobná situace může být i v béčku Zlaté Koruny. Soutěž zpestří několik společenství klubů. Nechme se překvapit a doufejmě, že příjemně.

Víkend na Českokrumlovsku má následující program:

PÁTEK

OP starší přípravky: Kaplice 2015 – Dolní Dvořiště (16.30), Horní Planá – Český Krumlov B. Malonty – Velešín, Kaplice 2014 – Loučovice (17.45).

SOBOTA

6. liga: Zlatá Koruna – Vodňany (13.30).

7. liga: Křemže – Včelná (10.30), Chvalšiny – Č. Krumlov B, Loučovice – Frymburk.

OP muži: Nová Ves / Brloh – Lipno / V. Brod, Velešín – Větřní, Kájov / Z. Koruna B – Přídolí.

KP žáci: Český Krumlov – Prachatice / Bavorov (10).

OP žáci: Nová Ves / Brloh – Větřní (10), Vyšší Brod – Křemže (10), Horní Planá – Benešov nad Černou (10), Frymburk / Lipno – Velešín (10.30), Chvalšiny – Zlatá Koruna (14.30).

OP mladší žáci: Český Krumlov – D. Dvořiště / H. Dvořiště (13.30).

OP starší přípravky: Zlatá Koruna – Holubov (10), Chvalšiny – Větřní (12).

OP mladší přípravky: Zlatá Koruna – Loučovice (11.45), Nová Ves / Brloh – Dolní Dvořiště (14).

NEDĚLE

OP muži: Horní Planá / Frymburk B – D. Dvořiště B / H. Dvořiště (13.30), Holubov – Malonty.

KP dorost: Český Krumlov – Loko ČB (10).

I.A dorost: Kaplice – Dobrá Voda / Nemanice (10).

KP přípravky: Český Krumlov – SKP ČB (14.30), Prachatice – JFA ČB (15.30), SKP ČB – JFA ČB (16.30), Český Krumlov – Prachatice (17.30, vše v Českém Krumlově).

OP mladší žáci: Větřní – Velešín (10), Vyšší Brod – Křemže (10), Loučovice – Kaplice B / Malonty (11).

OP mladší přípravka: Holubov – Český Krumlov B (10), Větřní – Frymburk / Lipno (17.30).

Pokud není uvedeno jinak, začínají zápasy v 17 hodin.