/FOTOGALERIE/ Fotbalové soutěže na Českokrumlovsku ukrojily další dílek končící mistrovské sezony. Muži již hráli předposlední kolo a o všem již je rozhodnuto.

Fotbalový OP: Křemže - Velešín 8:2 (4:1). | Foto: Lukáš Hoďánek

V okresním fotbalovém přeboru mužů se hraje pouze o postup do I.B třídy, záchranářské starosti nikdo nemusí mít, třetí třída se v okrese nehraje. A o postupu Křemže do krajské soutěže se oficiálně rozhodlo před čtrnácti dny. To, že tento celek postoupí, bylo vzhledem ke kádru jasné již dávno předtím.

OP muži:

Kájov – Přídolí 0:4 (0:2). 33. J. Gondek, 43. J. Písko, 62. P. Pavlis, 69. M. Sivák.

V páteční předehrávce byli úspěšnější hosté z Přídolí. Po Pavlisově průniku zakončoval placírkou na zadní tyči Gondek 0:1. Na obranné polovině vypíchl míč Jaroslav Písko a vyvezl míč až ke druhému pokutovému území, kde v plné rychlosti napálil míč přesně k tyči - 0:2. Únik M. Radychovského a předložení míče před prázdnou branku Pavlisovi, znamenalo vedení hostů 0:3. Po sklepnutí Radychovského na Siváka a jeho utažená střela levou nohou k tyči znamenala konečných výsledek 0:4.

Sestava Sokola Kájov: Glonec - Puffr, Petřík, Bernard, Doubek - Werner, Lippl, Čabela, P. Mašek - Kubo, Maršál. Střídali Musil, Šmikmátor, Šmikmátor ml. a Muzika. Trenér Miroslav Grabec a Jan Petřík.

Křemže – Velešín 8:2 (4:1). 16. a 79. D. Trapl, 22. D. Biňovský vlastní, 34., 40. a 58. M. Tomis, 51. F. Adler, 67. P. Dvořák – 7. (PK) a 63. P. Fišer.

Lipno – Horní Planá 3:7 (1:4). 33. M. Víšek, 48. L. Macák, 49. M. Toman – 4. M. Flöring, 12., 38. a 71. P. Trančík, 57. M. Bednář, 84. M. Šára.

Malonty – D. Dvořiště / H. Dvořiště B 10:2 (4:1). 11., 12. a 50. (PK) A. Olah, 19., 71. a 81. F. Lašák, 40. (PK) F. Štěpánek, 52. S. Přívratský, 54. F. Olah, 74. T. Beluský – 14. M. Bandík, 48. R. Vosika.

Nová Ves / Brloh – Holubov 3:2 (1:0). 31. J. Pouzar, 80. T. Hüttner, 84. L. Postl – 12. M. Vrba, 59. P. Kováč.

OP žáci:

Nová Ves / Brloh – Velešín 1:8 (0:5). D. Rajko – B. Bartizal a P. Váša 3, J. Sládek a M. Daniel.

Frymburk / Lipno – Zlatá Koruna 2:10 (1:2). J. Pompe 2 – J. Janošťák 9, Š. Bílek.

Chvalšiny – Horní Planá 0:1 (0:1). D. Hrdlička.

Benešov nad Černou – D. Dvořiště / H. Dvořiště 1:3 (0:2). T. Hamerník – K. Rakaš 3.

OP přípravky:

Chvalšiny – Větřní 4:2 (2:0). J. Čarek 3, P. Mařík – J. Jungwirth 2.

Malonty – Velešín 6:8 (3:4). M. Jedlička 5, O. Skala – Z. Tomášek 3, J Petrák 2, A. Urbánek, A. Balek a D. Geber.

Loučovice – Kaplice 5:8 (2:5). A. Levai 3, E. Somolík 2 – O. Steel 3, S. Jeníček 2, O. Ejupi, S. Popov a O. Papaj.

Vyšší Brod Zlatá Koruna 3:8 (2:3). K. Sojková 2, E. Pavelec – M. Bořecký 3, V. Šváb, O. Husár, J. Papoušek, V. Beránek a N. Papoušková.

OP mladší přípravky:

Dolní Dvořiště – Horní Dvořiště 4:3 (2:3). Š. Chovanec 2, J. Pekárek a J. Likler – M. Úlehla 3.

Lipno / Frymburk – Křemže 1:13 (0:7). M. Píha – M. Lavička 4, N. Ohrazda a D. Tomis 3, D. Kiss 2, M. Kučera.

Nová Ves / Brloh – Větřní 2:0. A. Kaprál a L. Salon.

Loučovice – Český Krumlov B 7:6 (5:4). J. Papaj a T. Kanzlerová 3, J. Hüttnerová – A. Trinkbauer a M. Kozák 2, L. Boháč a V. Veselý.