/FOTOGALERIE/ Letní kempy jsou oblíbenou přípravou mladých fotbalistů na nadcházející sezonu. Tradiční kemp uspořádal i OFS Český Krumlov a mladí fotbalisté se sjeli do Zlaté Koruny.

Dětský příměstský fotbalový kemp, který uspořádal OFS Český Krumlov, se konal od pondělka 2. do pátku 16. srpna v reálu fotblového klubu SK Zlatá Koruna. "Kempu se účastnilo celkem 36 dětí ve věku od šesti do deseti let z fotbalových týmů okresu Český Krumlov. O jejich fotbalový rozvoj se staralo pět zkušených fotbalových trenérů. Kemp byl zaměřen zejména na rozvoj herních dovedností, rychlost, sílu, obratnost, ale i pochopení principu hry. Každý den čekaly děti tři tréninkové jednotky a v týdnu i tři zápasy, ale i doprovodný program. V pátek byly na programu dovednostní soutěže a zápas proti trenérům a rodičům," přiblížil program kemtu Grasstroots trenér mládeže OFS Český Krumlov Richard Mazanec.

Skvělý týden si všichni pochvalovali. "Dětem patří velké poděkování. Kemp proběhl ve velkém vedru a bylo to pro všechny velmi náročné. Jsem rád, že jsme mohli být ve Zlaté Koruně a využít jejich fotbalový areál, který nám nadmíru poskytl vše, co jsme potřebovali, včetně řeky, kam jsme se chodili každý den ochladit," dodal Richard Mazanec.