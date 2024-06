/FOTOGALERIE/ Fotbalový okresní přebor mužů na Českokrumlovsku zatáhl svou oponu. V mládežnických soutěžích se ještě dohrávají poslední zápasy a pak všichni vyrazí na letní přestávku.

OP mladší přípravky: Kaplice 2015 - Loučovice 22:1 (14:1). | Foto: Veronika Tomášová

V posledním kole fotbalového OP mužů suverénní lídr z Křemže potvrdil své ambice. Vyhrál i osmnáctý zápas sezony a suverénně postoupil do I.B třídy. Také mezi mládeží jsou již vítězové jednotlivých soutěží jasní. Podívejme se na víkendové výsledky.

OP muži:

Velešín – Kájov 2:4 (1:3). 4. a 58. J. Schmidtmayer – 11. a 39. S. Werner, 45. O. Maršál, 51. R. Lukeš.

V závěrečném kole se utkali Velešín s Kájovem za velmi teplého počasí. Mladý velešínský tým šel do vedení, když nejdříve trefil tyčku a pak už se zblízka prosadil křížnou střelou Schmidtmayer - 1:0. Werner zakroutil svůj roh přímo do brány - 1:1. Po Maršálově přihrávce do pravé strany na Wernera a jeho úmístěná střela znamenala vedení hostů 1:2. Sklepnutí R. Lukeše na Maršála a jeho skákavá střela znamenala poločasové vedení 1:3. Lipplův průnik našel ve vápně volného Radka Lukeše, který placírkou k tyči zvýšil na 1:4. Schmidtmayer zachytil rozehrávku hostů, utekl všem a bombou k tyči snížil na 2:4. V závěřu ještě trefil Čabela tečovanou střelou břevno.

Sestava Sokola Kájov: Glonec - Musil, Šmikmátor, Baláž ml., Bernard - Werner, P. Mašek, Čabela, Šmikmátor ml. - Maršál, Lippl. Střídali Němec, Muzika, R. Lukeš a Grabec. Trenér Miroslav Grabec a Jan Petřík.

D. Dvořiště / H. Dvořiště B – Křemže 1:5 (1:4). 3. Mac Tesař – 11. a 33. M. Pliška, 36. P. Rienessl, 42. V. Novák, 56. J. Votruba.

Přídolí – Nová Ves / Brloh 3:1 (3:0). 33. Josef Písko, 35. Jar. Písko, 42. M. Sivák – 87. Z. Sojka.

Holubov – Lipno 0:1 (0:0). 90. O. Panský.

Horní Planá – Malonty 4:5 (1:2). 30. a 83. M. Bednář, 51. a 90. M. Flöring – 36. F. Lašák, 44., 69. a 75. A. Olah, 65. F. Štěpánek.

OP žáci:

Dohrávka 21. kola: Malonty / Kaplice B – Loučovice 11:0 (4:0). K. Burda 3, M. Köse a T. Gažík 2, A. Prokůpek, M. Růžička, T. Výlet a J. Chaloupka.

22. kolo:

Velešín – Frymburk / Lipno 11:0 (6:0). P. Vítů a J. Sládek 3, M. Daniel 2, P. Heller, J. Kursa a M. Víta.

Vyšší Brod – Nová Ves / Brloh 0:6 (0:3). J. Zikmund 2, N. Tomášek, J. Jonát, J. Zeman a Z. Jungwirth.

Zlatá Koruna – Malonty / Kaplice B 2:2 (2:1) – PK: 3:2. J. Janošťák 2, M. Köse a J. Schön.

Loučovice – Chvalšiny 1:7 (0:4). O. Stropek – S. Paráček a V. Štěpán 2, T. Čarek, J. Lakatoš a M. Pfefferová.

OP starší přípravky:

Dohrávka 25. kola: Dolní Dvořiště – Horní Planá 6:2 (2:1). Š. Rataj 3, M. Ratajová, M. Mavrodiev a J. Pekárek – M. Hrdlička a B. Moravcová.

26. kolo:

Velešín – Vyšší Brod 7:9 (1:4). L. Pfeiffer 4, J. Haleš, P. Honner a Z. Tomášek – H. Fröstl, E. Pavelec a K. Sojková 2, R. Narovec, M. Procházka a S. Kubincová.

Horní Planá – Loučovice 3:7 (3:3). M. Hrdlička, I. Brůhová a T. Preněk – J. Furik a P. Štarman 2, E. Somolík, J. Strnka a J. Vach.

Český Krumlov B – Dolní Dvořiště 6:6 (3:4) – PK: 2:3. L. Tvrzník 4, M. Schaefer 2 – M. Mavrodiev 3, M. Ratajová 2, Š. Rataj.

Zlatá Koruna – Chvalšiny 11:0 (5:0). S. Vesecký 4, N. Papoušková 3, V. Šváb, V. Beránek, S. Vesecký, a V. Lombart.

Křemže – Malonty 10:3 (5:1). Za domácí V. Anderle, N. Ohrazda a J. Vrbová 2, J. Pliška, J. Louda, A. Bedlivý a J. Vačkář.

Větřní – Frymburk / Lipno 1:5 (1:2). A. Štěpánek – V. Račák a M. Lombart 2, T. Schmidt.

OP mladší přípravky:

Český Krumlov B – Dolní Dvořiště 12:5 (6:2). M. Janota 5, M. Houška 3, K. Lukeš a Š. Lukeš 2 – J. Pekárek 2, Š. Chovanec, J. Likler a A. Tesař.

Křemže – Nová Ves / Brloh 9:3 (3:3). M. Kučera a N. Ohrazda 4, T. Benedikt – Š. Švarc 2, A. Kaprál.

Kaplice 2015 – Loučovice 22:1 (14:1). J. Koschant 8, O. Tomáš 6, M. Mikeš 4, D. Jeníček 2, F. Chudý a K. Voráček – J. Papaj.

Větřní – Kaplice 2016. 8:9 (5:4). K. Rada 3, J. Šimeček 2, M. Bordač, M. Křížek a F. Frühauf – J. Lesňák 5, A. Pulec 3, D. Kapr.