/FOTOGALERIE/ S koncem jedné fotbalové sezony se již rychle připravuje ta nová. Fotbal na Českokrumlovsku se rozroste o jednu soutěž, a to okresní přebor mladších žáků.

OP Českokrumlovska: Křemže - Holubov 9:0 (4:0). | Foto: Lukáš Hoďánek

Přihlášky do nového soutěžního ročníku fotbalových soutěží na Českokrumlovsku jsou podány. Nyní již jde pouze o to, jaký model STK zvolí pro soutěž starších přípravek, kterých se přihlásilo nejvíce. U ostatních soutěží je to dané a losovací aktiv již jen potvrdí jízdní řád soutěží.

Okresní přebor mužů zůstává desetičlenný a bude se tak hrát stejně jako v uplynulé sezoně dvoukolově každý s každým. Do I.B třídy postoupili hráči Křemže, naopak z I.B třídy sestoupilo Větřní. Byla zde ještě varianta, že by OP mužů hrálo béčko Křemže, ale k tomu nedojde. „Béčku Křemže jsme povolili opět hrát čtvrtou třídu na Českobudějovicku,“ potvrdil předseda OFS Český Krumlov Václav Domin.

Okresní přebor starších žáků odehraje deset týmů dvoukolovým systémem každý s každým. V nově vzniklém okresním přeboru mladších žáků bude hrát devět družstev, i tady dvoukolově každý s každým. „Jsem rád, že se nám při založení této soutěže podařilo dát dohromady tolik klubů. Je to super a dobrá zpráva pro budoucnost fotbalu na okrese,“ dodal Václav Domin.

Nejvíce přihlášených družstev je v OP starších přípravek. Zde jsou ve hře dvě varianty soutěže. Jednou je klasický dvoukolový systém každý s každým, což by čítalo 30 kol (losovat se musí na 16 a jeden tým má vždy volno). Druhou variantou by byly dvě skupiny po 8 a 7 týmech, na které by navazovala nadstavba mezi celky na 1. – 4. a 5. – 8. místě, přičemž by se započítávaly výsledky vzájemných zápasů čtyř týmů ze základní skupiny a hrála se utkání (doma – venku) proti týmům z opačné skupiny. V tom případě by se hrálo 22 kol.

Do OP mladších přípravek je přihlášeno 12 týmů a i zde sou dvě varianty soutěže. Jedna je klasická každý s každým dvoukolově, což čítá 22 kol. Druhá varianta je turnajová se šesti turnaji na podzim a šesti na jaře. V každém termínu by se hrály čtyři turnaje po třech týmech. V konečném součtu by si všechna družstva zahrála 24 soutěžních utkání.

K příslušným variantám soutěží se mohou kluby vyjádřit do 30. června, následně STK rozhodne o soutěžních modelech pro následující sezonu.