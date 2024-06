/FOTOGALERIE, VIDEO/ Mládežnický fotbal zkrátka dělají ve Zlaté Koruně skvěle. V končící sezoně vyhrály své soutěže starší i mladší přípravky, druhé místo v okresním přeboru brali starší žáci. V pátečním podvečeru tak měli mladí fotbalisté co slavit.

Oslavy začaly tak trochu netraičně krátkou besedou. Mezi mladé fotbalisty zavítal do Zlaté Koruny Roman Lengyel, bývalý hráč Dynama České Budějovice, Sparty, Praha či Teplic, dvojnásobný Mistr ligy se Spartou Praha, stříbrný z juniorského ME a účastním OH v Sydney. Spolu s předsedou OFS Český Krumlov a současně trenérem mužů Zlaté Koruny pak předal mladým fotbalistům poháry a medaile jako ocenění jejich skvělé sezony.

A ve Zlaté Koruně bylo opravdu co slavit. Šéf klubu Pavel Král postupně představil všechny úspěchy této sezony. Jako první převzali ocenění kluci a holky z mladší přípravky. Ta svou soutěž vyhrála a Jirka Papoušek se stal jasným králem střelců, když nastřílel úctyhodných 147 branek.

Ve Zlaté Koruně se mohou pochlubit okresním titulem i v kategorii starších přípravek. Zde to sice na krále střelců již nevyšlo, ale Jirka Papoušek, který vypomáhal z mladších přípravek, zde nastřílel 61 branek.

Velmi dobře si vedli i starší žáci. Soutěž na Českokrumlovsku sice jasně ovládl Velešín, ale před posledním zápasem bylo jasné, že získají hráči a hráčky Zlaté Koruny pohár za druhé místo. I v této kategorii se rodí skvělý kanonýr, Honza Janošťák měl na kontě z 19 utkání 54 branek.

Ve Zlaté Koruně se starají o svou budoucnost i v kategorii těch úplně nejmenších fotbalistů, kteří ještě nehrají dlouhodobou soutěž, a to minipřípravek. I těm patřilo poděkování za skvělou práci.

Pavel Král na závěr oficiální části oslav poděkoval všem hráčům a hráčkám, samozřejmě i skvělým trenérům a nezapomněl ani na výborné fanoušky. Mladí fotbalisté si pak na závěr užili děkovačku se všemi přítomnými trenéry, rodiči, prarodiči i dalšími fanoušky. A že jich na místní hřiště přišlo opravdu hodně.

Gratulace ke skvělé sezoně a jen tak dál.