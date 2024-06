Ten pohár jste si hodně užívali, protože to byli vesměs soupeři z vyšších soutěží. A když přeskočíme základní kola, tak i v semifinále jste trápili tým krajského přeboru. A bylo to vyrovnané až do poslední minuty.

Musím říct, že jsme měli od začátku sezony jasný cíl – postup do B třídy, což jsme splnili. Dalším cílem, na který jsme se soustředili, byl Jihočeský pohár, protože jsme věděli, že jediná možnost, kdy může dojít ke konfrontaci našich hráčů a kde musí hrát naplno, je právě v poháru. Jsem rád, že nám Jihočeský fotbalový svaz umožnil hrát tuto soutěž, i když jsme nebyli týmem krajských soutěží. Za to jim moc děkuji. To byla naše možnost, srovnat se s konkurencí z vyšších soutěží a otestovat si, jestli na to kluci mají. Měli jsme rozehrané dvě soutěže – okresní přebor a pohár, který kluky strašně bavil.

Tak trochu jsem si to představoval. Dali jsme dohromady opravdu silný kádr, který k tomu měl předpoklady. Říkal jsem si, že při současném stavu fotbalu na okrese Český Krumlov by to měl být asi jednoznačný postup . Ale ve fotbale se mohou stát různé věci. Při zranění může dojít k oslabení kádru, takže jsem úplně nepočítal s tím, že to pojede takovým způsobem. Ale věřil jsem, že od prvního utkání jdeme jasně za postupem.

Před sezonou jste jednoznačně řekl, že jdete za postupem. To jste splnili. Splnili jste to suverénním způsobem, bez jakékoliv ztráty. Představoval jste si, že to bude takováhle jednoduchá jízda?

Celou zimu se na semifinále kluci těšili, protože už v zimní pauze měli v okrese velký náskok a věděli, že postup by jim neměl uniknout. Pohárové semifinále byl pro ně zápas jara. Bohužel se jim to malinko nepovedlo, ale musím říct, že to odehráli skvěle. V zápase se Semicemi jsme nebyli horším týmem, ale soupeř nás potrestal ze dvou chyb. Ze tří šancí, které měl, dvě proměnil a tím nás porazil. Pro nás to byla velká zkušenost a je škoda, že jsme se nedostali do finále na Střelecký ostrov. Po tom zápase už kluci ztratili motivaci, protože už neměli o co hrát. Ale jsem rád, že to dohráli se ctí a dali si cíl, že nechtějí ztratit žádný bod, což nakonec dokázali.

Na druhou stranu jste na jaře mohli točit sestavou a dali jste příležitost všem klukům, i těm mladším.

Měli jsme na jaře nějaká zranění, jednoho nebo dvou kluků, kteří hráli stabilně na podzim. Do toho se promítly nějaké dovolené a motivace nebyla taková, takže kluci už nebyli tolik k dispozici. Kádr nebyl úplně tak široký, ale stačilo to na to, aby to odehráli v klidu na postup.

Předpokládám, že jste si již na jaře obhlížel potenciální soupeře, proti kterým budete teď nastupovat v I.B třídě. Máte nějaký obraz jejich hry a vizi, jak by další sezona mohla vypadat?

Průběžně jsme to sledovali. Spíš to sledoval náš trenér Radek Linha. Byl se dívat i na nějaké zápasy, když jsme hráli poháry. Ten to má asi nastudované více než já. Ale musím říct, že na pár zápasech jsem byl. Myslím si, že úroveň I.B třídy není až tak vysoká, jako bývala dřív. Měli bychom tam hrát důstojnou roli a soutěž zvládnout.

Nabízí se otázka, jestli máte v hledáčku ještě nějaké další potenciální doplnění kádru?

Trenér má rozjednané dva až tři hráče, se kterými zatím jedná. Nevím teď úplně, v jaké je to fázi, ale myslím si, že kdybychom doplnili tým o dva hráče, stačilo by to. Máme dost mladíků, dorostence, které chceme pomalu zařazovat do dospělého fotbalu. Chceme dát přednost našim odchovancům, pokud na to budou mít.

V tuhle chvíli je asi předčasné mluvit o tom, jak nastavíte přípravu, že? To je otázka spíš až někdy okolo poloviny července?

Kluci mají teď měsíc volno. Myslím si, že začínají tréninkem někdy v polovině července. Mají rozjednané nějaké soupeře, myslím, že se jedná o dva až tři přátelské zápasy. Spíš se trenér zaměří na to, aby kluci pořádně potrénovali a šli do sezony s elánem a chutí do fotbalu.