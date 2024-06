/FOTOGALERIE, VIDEO/ Naposledy půjdou fanoušci o tomto víkendu na fotbalové zápasy v právě končící sezoně. Program je sice již trochu chudší, ale stále je z čeho vybírat.

I.B třída: Český Krumlov B - Lhenice. | Video: Jan Klein

Minulý víkend skončil okresní přebor mužů. V okrese se ještě dohrávají mládežnické soutěže, v kraji mohou fanoušci vyrazit na I.A a I.B třídu. Program sice není tak bohatý jako v předchozích týdnech, ale to neznamená, že by se nehrály zajímavé zápasy, na které stojí za to vyrazit.

PÁTEK 14.6.

OP přípravky: Horní Planá – Český Krumlov B.

SOBOTA 15.6.

I.A muži: Kaplice – Vimperk (13.30).

I.B muži: Loučovice – Trhové Sviny B (13.30), Frymburk – Lhenice (13.30), Větřní – Ledenice, Chvalšiny – Boršov.

OP žáci: D. Dvořiště / H. Dvořiště – Horní Planá (10), Frymburk / Lipno – Vyšší Brod (10.30), Chvalšiny – Zlatá Koruna (14.30).

OP přípravky: Chvalšiny – Velešín (10.30).

OP mladší přípravky: Nová Ves / Brloh – Lipno / Frymburk (10).

NEDĚLE 16.6.

OP žáci: Benešov nad Černou – Loučovice (10), Malonty / Kaplice B – Velešín (14).

OP přípravky: Vyšší Brod – Křemže (10).

Pokud není uvedeno jinak, začínají utkání v 17 hodin.