/FOTOGALERIE, VIDEO/ Ve Zlaté Koruně se minulý pátek mohutně slavilo. Mládežnické celky jsou ozdobou klubu, obě přípravky vyhrály okresní přebor, žáci skončili druzí.

Děkovačka s rodiči a trenéry. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Společné oslavy všech tří týmů společně s trenéry, rodiči či prarodiči prokázaly, jak velkou rodinou je fotbalový klub ve Zlaté Koruně. Roste zde skvělé fotbalové podhoubí, které by časem mělo převzít hráčské žezlo po současné generaci. Šétrenérem mládeže ve Zlaté Koruně je Jaroslav Král, který se rozpovídal o mládežnických týmech v klubu.

Jaroslav Král s týmem staršího žactva.Zdroj: Deník/Vladimír KlímaZlatka má za sebou opět skvělou mládežnickou sezonu. Dva mistrovské tituly v přípravkách starších i mladších. Druhé místo v žácích. Dětí jako smetí, to se musí pracovat naprosto skvěle.

Ve Zlatce jsme na tom v současné době opravdu skvěle. Většina klubů má v současné době problémy s tím, že jim děti ubývají, tady je to naopak. Děti neustále přibývají, hlavně do těch nejmladších kategorií, takže to je pro nás asi největší radost a taková asi největší odměna za naši práci.

Zlatá Koruna není zase až tak velkou obcí, aby mohla naplnit tyto kategorie pouze z místních dětí. To znamená, že vy jste schopni přilákat děti i z jiných obcí?

Jsme vlastně spádovou sportovní obcí tady pro okolí. Jezdí sem kluci z Dolního Třebonína, Srnína. Je tu hodně dětí z Přísečné, někteří dojíždějí z Českého Krumlova. Takže tohle je řekněme takový náš větší rajon, ze kterého stahujeme děti.

Jak to máte nastavené tréninkově? Tři soutěžní mládežnické týmy a k tomu ještě mini, která se na soutěže teprve připravuje.

Trénujeme dvakrát týdně jako většina klubů v tomto věku. Trénujeme vždycky všechny kategorie pohromadě, takže je plné hřiště. Samozřejmě si to hřiště rozdělíme podle toho, kde trénuje jaká kategorie, ale vždycky je tady plné hřiště v úterý a v pátek od mini přípravky až po starší žáky.

To znamená, že jste pak schopní prolínat jednotlivá družstva těmi hráči, kteří mají výkonnostně na vyšší kategorii.

To je veliká výhoda, protože já, když mám nedostatek hráčů ve starších žácích, tak si vypůjčím tři kluky ze starší přípravky. Oni se všichni znají, protože se na hřišti vidí, potkávají se. Všichni se znají jménem, tak o to je to potom jednodušší. A to samé mezi mladší a starší přípravkou.

Některé kluby mají problémy s tím, aby měly dost trenérů. Ve Zlaté Koruně trénují potěr hráči z prvního týmu. To znamená, že tady se to odvíjí vlastně od spolupráce celého klubu.

Jednoznačně. My jsme to čtrnáct let táhli ve dvou s Pavlem Králem. Občas někdo přibyl, ale většinou zase rychle ubyl. A konečně se nám po čtrnácti letech podařilo ulovit skvělé kluky jako je Vašek Beránek, Kája Bednařík, Lukáš Matúš a to jsou pro nás největší posily. Samozřejmě jak trenérsky, protože mají skvělý vztah k dětem, tak i lidsky. Opravdu musím říct, že jsme tahleta pětice jako dobří kamarádi a myslím, že se to odráží na spolupráci a fungování v klubu.

Ono je to asi super tím, že i ty děti se chodí dívat na zápasy a vidí své trenéry přímo v zápasech.

Jednoznačně. To je asi největší radost. Kromě toho, že je tady hodně dětí, se nám prostě podařilo přivést další tatínky a doufám, že u toho vydrží hodně dlouho.

Viděl jsem ve starších žácích, že už jsou tam takoví ti, kteří jsou na hraně dorostu. Co tato kategorie? Uvažuje se o tom? Nebo třeba nějaké společenství?

Dorost je zatím nad naše síly. Nám hrozně pomohlo to, že starší žáci se mohou hrát 7+1. Pomohlo to celému krumlovskému okresu. Mít nějakých 15 žáků na to, aby se hrálo na celé hřiště, na to tady není kapacita. To by daly dohromady dva týmy a to je i náš největší limit pro kategorii dorostu. Dorost už nejsme schopni z vlastních zásob uživit, takže ti kluci, kteří končí v žácích, odcházejí buď do Českého Krumlova, nebo do Křemže. Anebo teď právě Honza Janošťák odchází za svým bráchou do Budějovic. Mám velikou radost, že se nám první dva kluci zase z Krumlova vrací a budou doufám jako právoplatnými členy áčka.

Dorostenecká kategorie bývá nejtěžší, v té je v uvozovkách největší úmrtnost fotbalistů. A tím, že je máte pořád nějak v zápřahu, tak asi jste schopní je udržet u fotbalu?

Nám se to dlouhá léta nedařilo. Vlastně první, kdo se nám vrátil, byl Matěj Král, který už hraje za áčko stabilně. A tohle je potom další skupinka kluků, kteří se nám vrací z Krumlova. A opravdu jsou to kluci talentovaní, takže věřím, že tu I.A třídu zvládnou bez větších problémů.

Co říci na závěr úspěšné mládežnické sezony?

Moje obrovské poděkování patří všem trenérům, kteří se tomu věnují, protože je to obrovské penzum práce a času. A potom samozřejmě velké poděkování patří dětem a já mám největší radost, že i ty dívky sem chodí rády. Děti jsou tady šťastné. Vytváří mezi sebou skupinky, navazují tady prostě kamarádství, která doufám, že jim přetrvají na věky věků. A pro nás pak vždycky největší radost je, i když je to běh na dlouhou trať, když se nám ty děti vrací zpátky do mužů. A naším snem je zase vidět tady místní odchovance v dospěláckém fotbale.