/FOTOGALERIE/ Fotbalový okresní přebor mužů na Českokrumlovsku je dál napínavý. Béčko Krumlova má dva body navrch na Křemži a v dalšm kole se tyto dva soupeři střetnou v přímém souboji.

Fotbalový OP mužů na Českokrumlovsku pokračoval dalším kolem. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Kájov – Nová Ves / Brloh 5:1 (1:0)

Branky: 43. J. Lippl, 47. a 65. O. Maršál, 62. J. Baláž, 86. P. Janura – 61. J. Pouzar.

Vyrovnané utkání z dolní poloviny tabulky vyznělo lépe pro domácí, hosté dlouho vzdorovali a byli nebezpeční. Hosté zahrozili hned v úvodu, Glonec vyrazil hlavičku na břevno. V závěru poločasu našel Muzika Lippla, který pronikl do vápna a jeho zpětná přihrávka byla sražena do vlastní branky - 1:0. Ve druhém poločase padlo dalších pět branek. Po zblokované střele Muziky napálil Maršál míč přesně z voleje pod břevno - 2:0. Po rychlém úniku Hüttnera a zpětné přihrávce uklidil míč do odkryté branky Pouzar - 2:1. Roh Doubka dopadl až k Balážovi, který hrudí zvýšil na 3:1. Rychlý únik Maršála a přesné prostřelení brankáře znamenalo vedení už 4:1. Na závěrečných 20 minut dorazil Petr Janura a jeho chvíle přišla. Po přesné přihrávce do vápna si pohrál s obráncem a přesnou střelou k tyči zakončil na konečných 5:1.

Sestava Sokola Kájov: Glonec - J. Fišer, Němec, Šmikmátor, Sukdolák - Šmikmátor ml., Lippl, Čabela, Baláž ml. - Muzika, Maršál. Střídali Galko, Doubek a Janura. Trenéři Miroslav Grabec a Jan Petřík

Horní Planá – Loučovice 0:1 (0:0)

Branka: 55. V. Dudla.

V souboji o třetí místo rozhodla jediná branka ve prospěch Loučovic.

Přídolí – Křemže 0:1 (0:0)

Branka: 53. M. Pliška.

Hosté si vezou důležitou výhru. Ta je stále drží ve hře o postup. Rozhodnout může další kolo, kdy hraje Křemže na béčku Krumlova.

Lipno – Malonty 9:4 (2:3)

Branky: 15. T. Račák, 44. a 79. Z. Fatura, 52. a 56. P. Sládek, 62. L. Fenc, 66. O. Panský, 78. a 89. M. Víšek – 17. a 29. F. Olah, 24. A. Preusler, 59. A. Olah.

Souboj z chvostu tabulky se lámal ve druhém poločase, kdy dali domácí během čtvrt hodiny čtyři branky.

Český Krumlov B – Holubov 2:0 (0:0)

Branky: 83. J. Kordík, 95. D. Poláček st. ČK: 1:0 (79. M. Lukeš).

Domácí favorit se na tři body hodně natrápil a potvrdil je až v nastavení. Holubov dokázal i na velkém hřišti Slavoje, že se s lídrem tabulky dá hrát až do konce zápasu.