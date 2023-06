/FOTOGALERIE/ Pondělí 12. června bylo datem, do kdy měly fotbalové oddíly na Českokrumlovsku podávat přihlášky do soutěží pro sezonu 2023/24.

Kájov - Křemže. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Do okresního přeboru mužů zaslalo přihlášku jedenáct celků. Z těch z letošní sezony jsou to Holubov, Horní Planá, Kájov, Křemže, Malonty, Nová Ves / Brloh, Přídolí, Lipno a Loučovice. K nim místo postupujícího béčka Českého Krumlova přibude z I.B sestoupivší Velešín a jedenáctým do party je béčko Dolního Dvořiště. Za této situace by se hrálo dvoukolově a sezona by čítala 22 kol.

Fotbalový okres mužů na Českokrumlovsku je po víkendu rozhodnut

Do soutěže žáků se přihlásilo 12 družstev, 11 do soutěže 7+1 a jeden do soutěže 10+1. Hrálo by se opět dvoukolově každý s každým s tím, že pokud bude v zápise o utkání na obou stranách minimálně 13 hráčů, hraje se 10+1 na celé hřiště. Do OP mladších žáků se přihlásil pouze Velešín a STK doporučuje obrátit se na OFS České Budějovice s žádostí o zařazení do tamní soutěže.

1/27 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma Chvalšiny - Malonty starší přípravka. 2/27 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma OP starší přípravky: Chvalšiny - Malonty. 3/27 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma OP starší přípravky: Chvalšiny - Malonty. 4/27 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma OP starší přípravky: Chvalšiny - Malonty. 5/27 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma OP starší přípravky: Chvalšiny - Malonty. 6/27 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma OP starší přípravky: Chvalšiny - Malonty. 7/27 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma OP starší přípravky: Chvalšiny - Malonty. 8/27 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma OP starší přípravky: Chvalšiny - Malonty. 9/27 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma OP starší přípravky: Chvalšiny - Malonty. 10/27 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma OP starší přípravky: Chvalšiny - Malonty. 11/27 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma OP starší přípravky: Chvalšiny - Malonty. 12/27 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma OP starší přípravky: Chvalšiny - Malonty. 13/27 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma OP starší přípravky: Chvalšiny - Malonty. 14/27 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma OP starší přípravky: Chvalšiny - Malonty. 15/27 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma OP starší přípravky: Chvalšiny - Malonty. 16/27 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma OP starší přípravky: Chvalšiny - Malonty. 17/27 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma OP starší přípravky: Chvalšiny - Malonty. 18/27 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma OP starší přípravky: Chvalšiny - Malonty. 19/27 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma OP starší přípravky: Chvalšiny - Malonty. 20/27 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma OP starší přípravky: Chvalšiny - Malonty. 21/27 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma OP starší přípravky: Chvalšiny - Malonty. 22/27 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma OP starší přípravky: Chvalšiny - Malonty. 23/27 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma OP starší přípravky: Chvalšiny - Malonty. 24/27 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma OP starší přípravky: Chvalšiny - Malonty. 25/27 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma OP starší přípravky: Chvalšiny - Malonty. 26/27 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma OP starší přípravky: Chvalšiny - Malonty. 27/27 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma OP starší přípravky: Chvalšiny - Malonty.

Do soutěže starších přípravek je přihlášeno 13 družstev. Zde se naskýtají dvě varianty soutěže. Tou první je dvoukolově každý s každým, což čítá 26 kol. Druhou variantu jsou dvě skupiny (6 a 7 týmů) s následnou nadstavbou.

1/32 Zdroj: Deník / Vladimír Klíma OP mladší přípravky Křemže - Kaplice 2014. 2/32 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma OP mladší přípravky: Křemže - Kaplice 2014. 3/32 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma OP mladší přípravky: Křemže - Kaplice 2014. 4/32 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma OP mladší přípravky: Křemže - Kaplice 2014. 5/32 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma OP mladší přípravky: Křemže - Kaplice 2014. 6/32 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma OP mladší přípravky: Křemže - Kaplice 2014. 7/32 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma OP mladší přípravky: Křemže - Kaplice 2014. 8/32 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma OP mladší přípravky: Křemže - Kaplice 2014. 9/32 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma OP mladší přípravky: Křemže - Kaplice 2014. 10/32 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma OP mladší přípravky: Křemže - Kaplice 2014. 11/32 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma OP mladší přípravky: Křemže - Kaplice 2014. 12/32 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma OP mladší přípravky: Křemže - Kaplice 2014. 13/32 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma OP mladší přípravky: Křemže - Kaplice 2014. 14/32 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma OP mladší přípravky: Křemže - Kaplice 2014. 15/32 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma OP mladší přípravky: Křemže - Kaplice 2014. 16/32 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma OP mladší přípravky: Křemže - Kaplice 2014. 17/32 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma OP mladší přípravky: Křemže - Kaplice 2014. 18/32 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma OP mladší přípravky: Křemže - Kaplice 2014. 19/32 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma OP mladší přípravky: Křemže - Kaplice 2014. 20/32 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma OP mladší přípravky: Křemže - Kaplice 2014. 21/32 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma OP mladší přípravky: Křemže - Kaplice 2014. 22/32 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma OP mladší přípravky: Křemže - Kaplice 2014. 23/32 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma OP mladší přípravky: Křemže - Kaplice 2014. 24/32 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma OP mladší přípravky: Křemže - Kaplice 2014. 25/32 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma OP mladší přípravky: Křemže - Kaplice 2014. 26/32 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma OP mladší přípravky: Křemže - Kaplice 2014. 27/32 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma OP mladší přípravky: Křemže - Kaplice 2014. 28/32 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma OP mladší přípravky: Křemže - Kaplice 2014. 29/32 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma OP mladší přípravky: Křemže - Kaplice 2014. 30/32 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma OP mladší přípravky: Křemže - Kaplice 2014. 31/32 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma OP mladší přípravky: Křemže - Kaplice 2014. 32/32 Zdroj: Deník/Vladimír Klíma OP mladší přípravky: Křemže - Kaplice 2014.

Do soutěže mladších přípravek je pak přihlášeo 11 týmů a zde by se hrálo dvoukolově každý s každým 22 kol.

Kluby mohou na výše uvedené reagovat nejpozději do 20. června.