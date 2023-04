To, že ve fotbalových soutěžích končí na nejnižších stupních velký počet mužstev, je nezadržitelným jevem po celé republice. Výjimkou není ani Českokrumlovsko a v polovině soutěžního ročníku OP mužů musí STK řešit další nepříjemnost. Do jara nenastoupí další dva týmy. "Chtěl bych touto cestou informovat zástupce oddílů OP mužů, že se k dnešnímu dni z jarní části soutěže odhlásil tým FK Dynamo Vyšší Brod. V návaznosti na tento krok se rozhodlo společné družstvo FK Dolní Dvořiště / TJ Horní Dvořiště "B", že v soutěži také pokračovat nebude, poněvadž nechce zbytečně narušovat regulérnost soutěže případným odstoupením v průběhu jara, kdy by se ze soutěže stal opět paskvil. Každý by hrál devět utkání a další dvě kola měl volno," informoval fotbalovou veřejnost v okrese v úterý dopoledne předseda STK OFS Český Krumlov Zdeněk Kemény.

Pro zbylých deset klubů to tedy znamená, že po podzimu přelosovaný okresní přebor dostane nový jízdní řád. "Na základě výše uvedených faktů se STK rozhodla soutěž OP mužů opětovně přelosovat s posvěcením VV OFS Český Krumlov. V soutěži zůstalo 10 týmů, takže se bude na jaře hrát devět kol," doplnil předseda STK.

Tento fakt se odrazí i na posunu jarního startu soutěže. "Začalo by se až o víkendu 15. a 16. dubna a končilo by se o týden dříve, to znamená o víkendu 10. a 11. června," upozornil Zdeněk Kemény na to, že nejbližší víkend tedy bude ještě volno.

Sportovně technická komise OFS Český Krumlov veškeré změny v rozlosování uveřejní co nejdříve. "Nejpozději ve středu 5. dubna vyjdou oficiální zprávy, kde se kluby dozví vše podstatné. Nejpozději ve čtvrtek bude soutěž přelosována tak, aby co nejvíce odpovídala předchozímu již upravenému losu. Do úterý si budou kluby moci popřípadě upravit termíny, časy jednotlivých utkání, bez souhlasu soupeře," doplnil aktuální informace předseda STK a dodal: "Děkuji klubům za spolupráci a omlouvám se za způsobené komplikace, ale v tuto chvíli se tento postup jeví jako nejlepší řešení."